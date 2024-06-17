Экономика

Объем инвестиций в основной капитал вырос в Волгоградской области на 20%

Экономика 17.06.2024 11:39
0
17.06.2024 11:39

Губернатор Волгоградской области на оперативном совещании в понедельник, 17 июня, обсудил с руководителями профильных ведомств основные макроэкономические показатели региона. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации области, глава региона охарактеризовал социально-экономическое положение Волгоградской области  стабильным, с положительной динамикой.

Макроэкономические показатели за январь-апрель текущего года показывают рост объемов и индекса производства в промышленности – 104,4% к 4 месяцам 2023 года. В том числе индекс производства на обрабатывающих предприятиях составил 106,1% к январю-апрелю 2023 года, рост оборота розничной торговли – 111,8%, общественного питания – 103,6%, объемов оказания прочих платных услуг населению – 101,2%, – привел данные губернатор. –  Растут объемы жилищного строительства. До 58,5 млрд руб. или на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем инвестиций в основной капитал.

В Волгоградской области прогнозируют и дальнейший рост  по всем основным макроэкономическим показателям сохранится. Позитивную динамику в реальном секторе экономики, а также в сфере услуг региона, по данным обладмина, подтверждает бюджетная статистика.

Доходы областного бюджета по итогам 5 месяцев текущего года составили 71,9 млрд руб., что на 5,5% или на 3,8 млрд руб. больше аналогичного периода 2023 года, – сообщил Андрей Бочаров. – В том числе налоговые и неналоговые доходы Волгоградской области превысили 49 млрд руб. (на 2,8 млрд руб. или на 6% больше аналогичного периода прошлого года). Безвозмездные поступления из федерального бюджета в Волгоградскую область увеличились на 4,6% и достигли уровня 22,9 млрд руб. Рост доходной части бюджета позволяет нам не только в полном объеме исполнять социальные обязательства, но и продолжать активную реализацию национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области.


Волгоградская область, как прозвучало на оперативном совещании, продолжает взаимодействие с Правительством РФ, федеральными министерствами и ведомствами по учету предложений, проектов и объектов региона в обновленных нацпроектах на 2025 год и дальнейшую среднесрочную перспективу. 

Главам муниципалитетов и профильных блоков по итогам совещания поручено: 

  • держать на личном контроле ход реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области;
  • по итогам первого полугодия 2024 года оперативно подвести предварительные итоги социально-экономического развития Волгоградской области по курируемым направлениям деятельности, провести сверку с целевыми показателями, намеченными на текущий 2024 год и, при необходимости, разработать и принять меры по их безусловному достижению по итогам 2024 года;
  • приступить к подготовительным мероприятиям по проектам и объектам Волгоградской области, планируемым ко включению в обновленные нацпроекты, чтобы с 1 января 2025 года оперативно приступить к их реализации;
  • продолжить реализацию приоритетных проектов развития Волгоградской области на период до 2034 года, а также подготовку новых проектов с учетом национальных целей и задач развития России на период до 2036 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.06.2024 07:44
Экономика 15.06.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2024 14:29
Экономика 13.06.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2024 11:20 Реклама
Экономика 13.06.2024 11:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2024 17:59 Реклама
Экономика 11.06.2024 17:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2024 15:52 Реклама
Экономика 10.06.2024 15:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2024 14:47 Реклама
Экономика 07.06.2024 14:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2024 16:12
Экономика 06.06.2024 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2024 09:54
Экономика 06.06.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2024 09:18 Реклама
Экономика 06.06.2024 09:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.06.2024 19:46
Экономика 05.06.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2024 11:05 Реклама
Экономика 04.06.2024 11:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2024 15:29 Реклама
Экономика 03.06.2024 15:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2024 10:45 Реклама
Экономика 03.06.2024 10:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2024 09:05
Экономика 30.05.2024 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2024 15:56
Экономика 29.05.2024 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:47
Aviaincident: самолет из Тбилиси совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Двое детей пострадали в ДТП с Honda в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом после шторма в сёла вернули электроэнергиюСмотреть фотографии
12:32
Воры-«каскадеры» из Волгограда на трассе М-5 «Урал» опустошили фуры на 24 млн рублейСмотреть фотографии
12:07
«Там был даже федеральный судья»: десятки волгоградцев застряли в Москве из-за фейковых билетовСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде выделили 3,1 млн рублей на реставрацию памятника чекистамСмотреть фотографии
11:39
Объем инвестиций в основной капитал вырос в Волгоградской области на 20%Смотреть фотографии
10:57
В Волгограде перевозчикам сулят миллионы за обслуживание дачных маршрутовСмотреть фотографии
10:53
Модная OMODA: знакомимся поближе с инновационными автомобилями на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Владелицу картинга в Волгограде осудили за покалеченного подросткаСмотреть фотографии
09:48
Вторая волна активности клещей ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом в ДТП с мопедом пострадали двое подростковСмотреть фотографии
09:20
«Росгосстрах» запустил акцию на страхование жилья «Жаркий сезон» с выгодой до 25%Смотреть фотографии
09:11
В Волгограде медики спасают 2-летнего малыша, отравившегося ядомСмотреть фотографии
08:36
На ГЭС столкнулись маршрутка №160 с пассажирами и легковушкаСмотреть фотографии
08:13
Двухкилометровая пробка сковала Волжскую ГЭС в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
07:56
Денис Бояринцев оценил вклад болельщиков в победу «Ротора»Смотреть фотографии
07:45
Момент жесткого ДТП с BMW-перевертышем в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:20
Данил Пелих встал на колено после победы «Ротора» на Волгоград АренеСмотреть фотографии
23:53
Под Волгоградом устраняют последствия разгула стихии. Без света несколько хуторовСмотреть фотографии
21:43
Это не «Ротор», это «Роторище!»: волгоградский клуб разгромил «Новосибирск» и вышел в первую лигуСмотреть фотографии
21:04
Прокуратура начала проверку после пожара на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:56
На новой неделе в пяти районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
18:53
В Волгоградской области из-за града ввели оранжевый уровень опасностиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградская экс-журналистка борется за титул королевы небаСмотреть фотографии
16:57
Скандально известное в Волгограде общежитие затопило после ливня: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В центре Волгограда положили асфальт на месте провалаСмотреть фотографии
15:00
Погибшего на Украине 21-летнего волгоградца представили к госнаградеСмотреть фотографии
13:53
Дети, роженицы, ветераны: пять историй спасения волгоградскими врачами пациентовСмотреть фотографии
12:49
«Я в ответе за всё на борту». Капитан Юлия Завьялова из Волгограда 15 лет водит по планете сухогрузыСмотреть фотографииCмотреть видео
 