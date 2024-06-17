Губернатор Волгоградской области на оперативном совещании в понедельник, 17 июня, обсудил с руководителями профильных ведомств основные макроэкономические показатели региона.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации области, глава региона охарактеризовал социально-экономическое положение Волгоградской области стабильным, с положительной динамикой.

– Макроэкономические показатели за январь-апрель текущего года показывают рост объемов и индекса производства в промышленности – 104,4% к 4 месяцам 2023 года. В том числе индекс производства на обрабатывающих предприятиях составил 106,1% к январю-апрелю 2023 года, рост оборота розничной торговли – 111,8%, общественного питания – 103,6%, объемов оказания прочих платных услуг населению – 101,2%, – привел данные губернатор. – Растут объемы жилищного строительства. До 58,5 млрд руб. или на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем инвестиций в основной капитал.

В Волгоградской области прогнозируют и дальнейший рост по всем основным макроэкономическим показателям сохранится. Позитивную динамику в реальном секторе экономики, а также в сфере услуг региона, по данным обладмина, подтверждает бюджетная статистика.

– Доходы областного бюджета по итогам 5 месяцев текущего года составили 71,9 млрд руб., что на 5,5% или на 3,8 млрд руб. больше аналогичного периода 2023 года, – сообщил Андрей Бочаров. – В том числе налоговые и неналоговые доходы Волгоградской области превысили 49 млрд руб. (на 2,8 млрд руб. или на 6% больше аналогичного периода прошлого года). Безвозмездные поступления из федерального бюджета в Волгоградскую область увеличились на 4,6% и достигли уровня 22,9 млрд руб. Рост доходной части бюджета позволяет нам не только в полном объеме исполнять социальные обязательства, но и продолжать активную реализацию национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области.





Волгоградская область, как прозвучало на оперативном совещании, продолжает взаимодействие с Правительством РФ, федеральными министерствами и ведомствами по учету предложений, проектов и объектов региона в обновленных нацпроектах на 2025 год и дальнейшую среднесрочную перспективу.

Главам муниципалитетов и профильных блоков по итогам совещания поручено: