Происшествия

Не дошел до дома: в Волгоградской области загадочно пропал 16-летний школьник

Происшествия 15.06.2024 20:55
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15.06.2024 20:55


В городе Николаевске Волгоградской области разыскивают 16-летнего подростка, который без вести пропал по дороге из школы домой еще 6 июня. Как сообщили V102.RU в администрации Николаевского района, до сих пор местонахождение мальчика неизвестно. 

Разыскивается Даниил Рыбальченко. 

Его приметы: рост 165 см., среднего телосложения, черные волосы.

Был одет: белая рубашка, черные кроссовки и черные брюки.

- Ранее из дома уходил, - сообщили в администрации. По предварительным данным, подростка 7 июня видели на городском пляже.

Если кто видел мальчика и может помочь в его поисках, то просьба сообщить по телефонам: 8-937-543-77-09, или 8844946-10-09.

Фото: администрации Николаевского района

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