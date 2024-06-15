В городе Николаевске Волгоградской области разыскивают 16-летнего подростка, который без вести пропал по дороге из школы домой еще 6 июня. Как сообщили V102.RU в администрации Николаевского района, до сих пор местонахождение мальчика неизвестно.
Разыскивается Даниил Рыбальченко.
Его приметы: рост 165 см., среднего телосложения, черные волосы.
Был одет: белая рубашка, черные кроссовки и черные брюки.
- Ранее из дома уходил, - сообщили в администрации. По предварительным данным, подростка 7 июня видели на городском пляже.
Если кто видел мальчика и может помочь в его поисках, то просьба сообщить по телефонам: 8-937-543-77-09, или 8844946-10-09.
Фото: администрации Николаевского района