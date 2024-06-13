



Житель города Волжского Волгоградской области спустил на ставки в онлайн-казино более 4 200 000 рублей, которые в качестве выплат за ранение и как довольствие получил его двоюродный брат – участник специальной военной операции.

По информации прокуратуры Волгоградской области, по уголовному делу в отношении 31-летнего волжанина сегодня, 13 июня, было утверждено уголовное дело. Материалы переданы в Фроловский районный суд для рассмотрения. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета в особо крупном размере.

– Установлено, что обвиняемый в силу доверительных отношений имел в пользовании сим-карту к мобильному телефону с абонентским номером двоюродного брата - участника специальной военной операции. Зная о поступлении на банковский счет денежного довольствия военнослужащего и выплат за ранение, фигурант уголовного дела в период с июня по сентябрь 2023 года без ведома родственника оплачивал с его банковского счета ставки в онлайн-казино, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

По ее словам, фигурант уголовного дела вины не признает. Однако, проверив материалы уголовного дела, Фроловская межрайонная прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.