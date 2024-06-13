Житель Волжского подкинул гранату в квартиру любовнику экс-жены





В городе Волжском Волгоградской области готовится суд над 45-летним местным жителем, который подкинул гранату в квартиру, где проживал любовник его экс-жены. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила журналистам официальный представитель прокуратуры по Волгоградской области Оксана Черединина.

Согласно материалам уголовного дела, остросюжетные события развернулись в Волжском весной 2023 года. На тот момент обвиняемый состоял в разводе с женщиной, однако продолжал проживать вместе с ней.

– Установлено, что житель Волжского узнал о том, что его бывшая жена, завела любовника. При этом соперник проживал в квартире, которую женщина сдавала в аренду. Имея доступ в жилье, фигурант уголовного дела в апреле 2023 года спрятал под ванной ранее найденную им гранату Ф-1 и взрыватель боевых ручных гранат, – рассказала официальный представитель прокуратуры. – Желая скомпрометировать соперника, 17 мая того же года обвиняемый сообщил в полицию о хранении в квартире взрывных устройств.

Впрочем, уже скоро, в ходе расследования уголовного дела, выяснилась истинная принадлежность гранаты и взрывателя. В результате в отношении жителя Волжского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе предварительного следствия ревнивец полностью признал вину. Ему грозит до 8 лет в колонии.

– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волжского посчитала собранные следствием доказательства достаточными. Материалы направлены в Волжский городской суд, – передает Оксана Черединина.