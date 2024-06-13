Расследования

Житель Волжского подкинул гранату в квартиру любовнику экс-жены

Расследования 13.06.2024 12:31
0
13.06.2024 12:31


В городе Волжском Волгоградской области готовится суд над 45-летним местным жителем, который подкинул гранату в квартиру, где проживал любовник его экс-жены. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила журналистам официальный представитель прокуратуры по Волгоградской области Оксана Черединина. 

Согласно материалам уголовного дела, остросюжетные события развернулись в Волжском весной 2023 года. На тот момент обвиняемый состоял в разводе с женщиной, однако продолжал проживать вместе с ней. 

Установлено, что житель Волжского узнал о том, что его бывшая жена, завела любовника. При этом соперник проживал в квартире, которую женщина сдавала в аренду. Имея доступ в жилье, фигурант уголовного дела в апреле 2023 года спрятал под ванной ранее найденную им гранату Ф-1 и взрыватель боевых ручных гранат, – рассказала официальный представитель прокуратуры. – Желая скомпрометировать соперника, 17 мая того же года обвиняемый сообщил в полицию о хранении в квартире взрывных устройств. 

Впрочем, уже скоро, в ходе расследования уголовного дела, выяснилась истинная принадлежность гранаты и взрывателя. В результате в отношении жителя Волжского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В ходе предварительного следствия ревнивец полностью признал вину. Ему грозит до 8 лет в колонии. 

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волжского посчитала собранные следствием доказательства достаточными.  Материалы направлены в Волжский городской суд, – передает Оксана Черединина. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.06.2024 12:13
Расследования 13.06.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 10:18
Расследования 13.06.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 08:07
Расследования 13.06.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 06:15
Расследования 13.06.2024 06:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2024 17:00
Расследования 12.06.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 20:19
Расследования 11.06.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 18:36
Расследования 11.06.2024 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 12:52
Расследования 11.06.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 09:33
Расследования 11.06.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 09:27
Расследования 11.06.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 19:10
Расследования 10.06.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 17:32
Расследования 10.06.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 16:54
Расследования 10.06.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 15:32
Расследования 10.06.2024 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 13:06
Расследования 10.06.2024 13:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:43
В Волгограде поставщика новых троллейбусов оштрафовали на 4 млн за сорванный гарантийный ремонтСмотреть фотографии
14:29
Аналитики: в Волгограде верхний «потолок» зарплатных предложений вырос на 20 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:08
Полиция опубликовала видео ДТП с перевертышем в ВолжскомСмотреть фотографии
13:56
«Царицынская опера» принимает «Большие гастроли»Смотреть фотографии
12:40
Град, ливни и грозовой шторм: опасное погодное комбо ожидается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Житель Волжского подкинул гранату в квартиру любовнику экс-женыСмотреть фотографии
12:13
Мелконяну ужесточили рублем приговор за угрозы убийством судье в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде камеры вновь сняли не поделивших проспект Ленина автолюбителейСмотреть фотографии
11:28
В сквере на юге города незнакомец без причин избил ногами по голове волгоградцаСмотреть фотографии
11:20
Банк Уралсиб повысил ставку начисленияпо картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 15% годовыхСмотреть фотографии
10:37
УФСБ задержало волгоградца за экстремистские высказывания в СетиСмотреть фотографии
10:37
В Котельниково подрядчик получил «чёрную метку» за срыв строительства нового ФОКаСмотреть фотографии
10:18
Появилось видео допроса подозреваемого в гибели двух девочек под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
В Волгоградской области нашли полуразложившийся труп 42-летнего москвичаСмотреть фотографии
10:13
Флешмобы, автопробеги и концерты — какие мероприятия провела ЕР 12 июняСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области ночью из горящей квартиры спасли мужчинуСмотреть фотографии
09:38
На турбазе под Волгоградом в уличном туалете нашли трупы двоих мужчинСмотреть фотографии
08:07
Расследование ДТП с погибшими 14-летними девочками взяла на контроль прокуратураСмотреть фотографии
07:51
На проспекте Жукова в Волгограде пробился мощный фонтанСмотреть фотографииCмотреть видео
07:30
«Хочу строить лучшие в мире самолеты и ракеты»: волгоградские школьники рассказали, как набрали 200 баллов за два ЕГЭСмотреть фотографии
06:35
ЦГМС: волгоградцев ждут ливни с грозами при +38ºСмотреть фотографии
06:15
Под Волгоградом пьяный молодой водитель сбил насмерть девочек-подростковСмотреть фотографии
21:15
«Мы вас даже не видим»: жильцы аварийного дома-«призрака» четыре дня сидят без воды на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
Денис Бояринцев: «Ничья в матче с «Новосибирском» для «Ротора» хороший результат»Смотреть фотографии
19:29
В Волгограде из машин в цветах флага выстроили слово «Россия»Смотреть фотографии
18:52
«Водитель без сознания»: в центре Волгограда на перекрестке столкнулись две иномаркиСмотреть фотографии
17:53
Озвучены сроки перекрытия улицы Глазкова в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:00
Дело расстрелявшего на СВО сослуживцев контрактника из Волгограда засекретилиСмотреть фотографии
16:22
Разведка боем: «Ротор» сыграл вничью с «Новосибирском» перед решающим матчем сезонаСмотреть фотографии
16:03
Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 