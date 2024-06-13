Расследования

Мелконяну ужесточили рублем приговор за угрозы убийством судье в Волгограде

Расследования 13.06.2024 12:13
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13.06.2024 12:13


Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила в силе приговор Арсену Мелконяну, который был осужден к 3 годам 2 месяцам в колонии-поселении за угрозы убийством судье и бывшей жене, а также расправы с сотрудником СИЗО. Об этом V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, Мелконян и его защитник просили вынесли оправдательный приговор, а гособвинение, наоборот, настаивало на ужесточении наказания.

В итоге апелляционная инстанция изменила приговор в части штрафа, повысив его со 150 до 250 тысяч рублей. В остальной части наказание оставлено без изменения.

Ранее информагентство сообщало, что Мелконян погряз в миллионных долгах, в том числе по выплатам в счет морального вреда, причиненного своими преступлениями.  Также у него есть крупный долг по алиментам.

Согласно материалам дела, Арсен Мелконян в марте 2022 года в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику исправительного учреждения расправой. В апреле 2023-го после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. 

Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей супруге и ее родственникам. В облпрокуратуре уточнили, что Мелконян свою вину категорически отрицает. 

Напомним, что ранее Арсен Мелконян был осужден за убийство риелтора Романа Гребенюка, но вскоре оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО он получил ранение, проходил лечение в госпитале, а потом вернулся в Волгоград.

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