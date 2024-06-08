Захотевший на свободу после угроз судье Мелконян погряз в долгах

Арсен Мелконян, который по версии следствия, угрожал убийством судье, своей бывшей жене и расправой сотруднику СИЗО в Волгограде, а теперь хочет оправдательный приговор, ко всему прочему имеет миллионные долги, в том числе по выплатам в счет морального вреда, причиненного своими преступлениями.

Согласно банку данных исполнительных производств, долги Мелконяна берут свое начало с 2020 года. Часть обязательств, где сумма просрочки не превышает 100 тысяч рублей, считается погашенной. При этом осужденный должен выплатить 1 492 712 рублей за моральный вред, причиненный преступлением, по исполнительному производству, открытому 14 сентября 2023 года на основании постановления Центрального райсуда Волгограда.

Также приставы взыскивают с Мелконяна 995 141 рубль за моральный вред, причиненный преступлением, по исполпроизводству от 12 июля 2023 года, открытому на основании постановления все того же Центрального суда. Мелконян также не горит желанием оплачивать налоги и погашать кредитные обязательства в размере, превышающем полмиллиона рублей.

Собственный источник информагентства рассказал, что Мелконян ко всему прочему имеет долг по алиментам на сумму более 800 тысяч рублей.

Напомним, что 13 июня в Волгоградском облсуде Арсен Мелконян попробует обжаловать приговор Краснооктябрьского райсуда, по которому ему назначили 3,2 года колонии-поселения со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Как стало известно журналистам информагентства, Мелконян требует его оправдать, гособвинение просит об ужесточении наказания.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»