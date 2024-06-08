Общество

Захотевший на свободу после угроз судье Мелконян погряз в долгах

Общество 08.06.2024 07:58
0
08.06.2024 07:58


Арсен Мелконян, который по версии следствия, угрожал убийством судье, своей бывшей жене и расправой сотруднику СИЗО в Волгограде, а теперь хочет оправдательный приговор, ко всему прочему имеет миллионные долги, в том числе по выплатам в счет морального вреда, причиненного своими преступлениями. 

Согласно банку данных исполнительных производств, долги Мелконяна берут свое начало с 2020 года. Часть обязательств, где сумма просрочки не превышает 100 тысяч рублей, считается погашенной. При этом осужденный должен выплатить 1 492 712 рублей за моральный вред, причиненный преступлением, по исполнительному производству, открытому 14 сентября 2023 года на основании постановления Центрального райсуда Волгограда. 

Также приставы взыскивают с Мелконяна 995 141 рубль за моральный вред, причиненный преступлением, по исполпроизводству от 12 июля 2023 года, открытому на основании постановления все того же Центрального суда. Мелконян также не горит желанием оплачивать налоги и погашать кредитные обязательства в размере, превышающем полмиллиона рублей. 

Собственный источник информагентства рассказал, что Мелконян ко всему прочему имеет долг по алиментам на сумму более 800 тысяч рублей. 

Напомним, что 13 июня в Волгоградском облсуде Арсен Мелконян попробует обжаловать приговор Краснооктябрьского райсуда, по которому ему назначили 3,2 года колонии-поселения со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Как стало известно журналистам информагентства, Мелконян требует его оправдать, гособвинение просит об ужесточении наказания. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.06.2024 20:34
Общество 07.06.2024 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 20:09
Общество 07.06.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 19:10
Общество 07.06.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 19:08
Общество 07.06.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 18:27
Общество 07.06.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 15:15
Общество 07.06.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 12:17
Общество 07.06.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 11:28
Общество 07.06.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2024 06:31
Общество 07.06.2024 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 22:32
Общество 06.06.2024 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 21:04
Общество 06.06.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 21:01
Общество 06.06.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 20:09
Общество 06.06.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 14:53 Реклама
Общество 06.06.2024 14:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.06.2024 13:52 Реклама
Общество 06.06.2024 13:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:45
СК возбудил дело после гибели парашютиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:30
Больше двух часов тушили пожар после хлопка в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
07:58
Захотевший на свободу после угроз судье Мелконян погряз в долгахСмотреть фотографии
23:32
В Волгограде после оглушительного хлопка загорелся домСмотреть фотографии
21:55
Волгоградский «Ротор» 8 июня на выезде сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
21:31
Жесткая авария с «перевертышем» в Волжском попала на видеоСмотреть фотографии
21:01
Следователи начали проверку после гибели парашютиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:34
В Волжском заработала паромная переправа «Дачник-1» через АхтубуСмотреть фотографии
20:09
Комиссия из Москвы оценила реконструкцию цирка в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:55
Опытный парашютист разбился насмерть из-за сильного ветра под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:10
На автовокзале Волгограда на месяц демонтируют вывеску с названием городаСмотреть фотографии
19:08
Волгоградская делегация провела плодотворный день на ПМЭФ-24. Андрей Бочаров подвел итогиСмотреть фотографии
18:27
«Думали, жерех. Но с рогами-то куда?»: рыбаки сняли на видео переплывающую водохранилище косулюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Расстрелявшего сослуживцев в зоне СВО волгоградца судят в РостовеСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде на Тулака нашли убитой женщину с обезображенным лицомСмотреть фотографии
17:44
Чиновникам в регионе посоветовали установить видеослежку на незаконных свалкахСмотреть фотографии
17:28
Лаборатория РПН исследует воздух после пожара на мусорном полигоне в ВолжскомСмотреть фотографии
16:36
Путин: пенсии работающим пенсионерам начнут повышать с 2025 годаСмотреть фотографии
15:54
Губернатор Бочаров принимает участие в пленарной сессии с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
15:38
Из-за мощного ливня частично разрушилась набережная в СаратовеСмотреть фотографии
15:15
В аэропорту Волгограда почти на два часа задержали рейс в ПетербургСмотреть фотографии
14:47
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетовСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде студенты-инидийцы из ВолгГМУ получили по 9,5 лет строгачаСмотреть фотографии
14:12
«Я из окопов не вылезал»: суд в третий раз отказался выпустить генерала Попова из СИЗОСмотреть фотографии
13:41
«Взорвался аккумулятор»: медицинский УАЗ вспыхнул на дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
Суд разлучил две семейные пары, воровавшие в Волгограде деньги у стариковСмотреть фотографии
12:17
На Украине погиб 21-летний контрактник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Названа предварительная причина крупного пожара на мусорном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
Подростки на квадроцикле пострадали от удара о дерево под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:30
Оскорбившую русских цыганку в Волгограде прогнали со съемной квартирыСмотреть фотографии
 