



Волгоградский областной суд поставил точку в уголовном деле об убийстве жителя Кировского района на берегу Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление было совершено еще 10 августа 2022 года, однако осужденный за убийство до сих пор не терял надежды на более мягкое наказание.

Согласно материалам уголовного дела, поводом для расправы над 52-летним жителем Волгограда послужило написанное им заявление в полицию о краже музыкальной колонки, которая якобы произошла в июле того же года во время случайного знакомства на пляже с Александром Сагановым (осужденным впоследствии за убийство. – Прим.ред.). Встретив потерпевшего на улице 10 августа, Саганов затолкал его в машину и вывез для разговора на пристань им. Руднева. Словесная перепалка переросла в жестокое избиение, при этом погибший впоследствии мужчина не оказывал сопротивления и лишь просил своего убийцу прекратить избиение.

По результатам следственных действий установлено, что житель Кировского района бил потерпевшего руками по голове и ребрам, а когда тот упал на землю после очередного удара в голову, уже добивал ногами по различным частям туловища. По свидетельству экспертов, смертельными для волгоградца стали переломы практических всех ребер, грудины и позвоночника.

Вина Саганова в суде первой инстанции в том числе была доказана показаниями свидетелей. Ключевым из них стал приятель убийцы, который управлял в тот вечер автомобилем. Именно он в подробностях рассказал об избиении а также о том, что сев в машину, Саганов сказал: «Все нормально. Выживет».

Известно, что труп погибшего мужчины был обнаружен на берегу Волги случайными прохожими спустя несколько дней, когда тот начал уже разлагаться.

Оспаривал решение суда первой инстанции в Волгоградском областном суде Александр Саганов, находясь в исправительном учреждении. Волгоградец утверждал, что собранные следствием доказательства не указывают прямо на его вину, а смерть потерпевшего якобы могла наступить в результате ДТП. Однако, рассмотрев материалы дела, Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции от 12 марта 2024 года в силе – забивший насмерть волгоградца Саганов проведет в колонии строгого режима 8 лет в соответствии со ст. 111 УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание наличие у него заболевания и активное содействие следствию. К слову, в ходе предварительного следствия осужденный признавался, что нанес от 25 до 30 ударов убитому.