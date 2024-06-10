



Сегодня,10 июня, на клубном сайте «Ротора» и портале Кассир.ру официально стартовала продажа билетов на стыковой матч за выход в Первую лигу между «Ротором» и «Новосибирском», который состоится 16 июня и начнется в 19-00 ч. на Волгоград Арене, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

Это будет последняя домашняя игра «Ротора» в нынешнем сезоне и одновременно с этим решающая, в которой определится, в какой лиге проведет следующий сезон волгоградская команда. В первом поединке подопечные Дениса Бояринцева на выезде сыграют с сибирским коллективом 12 июня. Начало гостевого для «Ротора» матча в 13-00 ч. по московскому времени. Победителем противостояния станет клуб, забивший большее количество число голов по итогам обоих матчей. В случае равенства по этому показателю во второй встрече будет проведено дополнительное время и назначена серия пенальти по необходимости.

Отметим, что на матч 16 июня действие абонементов для владельцев на сезон 23-24 действительны — их обладатели смогут занять свои места на Волгоград Арене.

Фото: СК «Ротор» / vk.com