В Волжском Волгоградской области на пересечении улиц Карбышева и Александрова сегодня вечером, 8 июня, иномарка протаранила отечественную легковушку, которая совершила пару сумасшедших кульбитов, сообщает V102.RU.

Со слов очевидцев, столкнулись Mercedes-Benz и LADA Granta:

— Там стрелка направо, Mercedes на красный свет поехал, может быть перепутал с зеленым. Сильно опаздывал, наверное.

Авария попала на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель иномарки спокойно пересекает перекресток. На мигающий зеленый перед Mercedes пытается проскочить LADA. От удара легковушку переворачивает на крышу, тянет пару метров по асфальту, а от столкновения с бордюром машина снова встает на четыре колеса на «зеленой» зоне.

Из покореженного автомобиля тут же выскакивают пассажиры — молодые люди. К месту ДТП стягиваются автомобили полиции, пожарной охраны и скорой. Редакция информагентства уточняет подробности происшествия в оперативных службах.

Напомним, неуступчивый волгоградец погиб с пассажиркой в ДТП на трассе.

Видео: Powernet