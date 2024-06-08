Происшествия

В Волжском Mercedes опрокинул легковушку на крышу в ДТП на перекрестке: видео

Происшествия 08.06.2024 20:50
0
08.06.2024 20:50


В Волжском Волгоградской области на пересечении улиц Карбышева и Александрова сегодня вечером, 8 июня, иномарка протаранила отечественную легковушку, которая совершила пару сумасшедших кульбитов, сообщает V102.RU. 

Со слов очевидцев, столкнулись Mercedes-Benz и LADA Granta: 

— Там стрелка направо, Mercedes на красный свет поехал, может быть перепутал с зеленым. Сильно опаздывал, наверное.

Авария попала на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель иномарки спокойно пересекает перекресток. На мигающий зеленый перед Mercedes пытается проскочить LADA. От удара легковушку переворачивает на крышу, тянет пару метров по асфальту, а от столкновения с бордюром машина снова встает на четыре колеса на «зеленой» зоне. 

Из покореженного автомобиля тут же выскакивают пассажиры — молодые люди. К месту ДТП стягиваются автомобили полиции, пожарной охраны и скорой. Редакция информагентства уточняет подробности происшествия в оперативных службах.   

Напомним, неуступчивый волгоградец погиб с пассажиркой в ДТП на трассе.

Видео: Powernet

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.06.2024 10:22
Происшествия 08.06.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.06.2024 08:30
Происшествия 08.06.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 23:32
Происшествия 07.06.2024 23:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 21:31
Происшествия 07.06.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 19:55
Происшествия 07.06.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 18:15
Происшествия 07.06.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 13:41
Происшествия 07.06.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 11:50
Происшествия 07.06.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 11:46
Происшествия 07.06.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 11:24
Происшествия 07.06.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 10:39
Происшествия 07.06.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 09:59
Происшествия 07.06.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 09:17
Происшествия 07.06.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2024 20:45
Происшествия 06.06.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2024 18:47
Происшествия 06.06.2024 18:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:50
В Волжском Mercedes опрокинул легковушку на крышу в ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографии
19:50
«Экзамен не должен обернуться неврозом»: волгоградский учитель — о результатах ЕГЭ и амбициях «стобалльников»Смотреть фотографии
19:34
Путин наградил ректора и политиков из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
После ничьи с «Уфой» волгоградский «Ротор» поборется за выход в Первую лигуСмотреть фотографии
17:57
Под Волгоградом ищут пятерых сбежавших воспитанниц детдомаСмотреть фотографии
17:00
«Сильные мужчины не могли сдержать слез»: лишившийся ноги участник СВО из Волгограда поднялся на вершину ЭльбрусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
«Всегда рвался в бой»: экс-глава волгоградского «Боевого братства» Андрей Бабкин погиб в СВОСмотреть фотографии
14:59
Волгоградка Исинбаева стала лицом парижской ОлимпиадыСмотреть фотографии
14:21
Фигурант дела о падении волгоградца при отделке цирка оказался в СИЗОСмотреть фотографии
13:18
Путин оценил целесообразность мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
12:20
Запрет на посещение лесов вводится в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Опубликовано снятое в день гибели парашютиста под Волгоградом видеоСмотреть фотографии
10:22
Неуступчивый волгоградец погиб с пассажиркой в ДТП на трассеСмотреть фотографии
10:10
Очередную бригаду волгоградских медиков командировали в ЛНРСмотреть фотографии
09:35
На скоростной трассе в Волго-Ахтубинской пойме изменят схему движенияСмотреть фотографии
08:45
СК возбудил дело после гибели парашютиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:30
Больше двух часов тушили пожар после хлопка в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
07:58
Захотевший на свободу после угроз судье Мелконян погряз в долгахСмотреть фотографии
23:32
В Волгограде после оглушительного хлопка загорелся домСмотреть фотографии
21:55
Волгоградский «Ротор» 8 июня на выезде сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
21:31
Жесткая авария с «перевертышем» в Волжском попала на видеоСмотреть фотографии
21:01
Следователи начали проверку после гибели парашютиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:34
В Волжском заработала паромная переправа «Дачник-1» через АхтубуСмотреть фотографии
20:09
Комиссия из Москвы оценила реконструкцию цирка в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:55
Опытный парашютист разбился насмерть из-за сильного ветра под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:10
На автовокзале Волгограда на месяц демонтируют вывеску с названием городаСмотреть фотографии
19:08
Волгоградская делегация провела плодотворный день на ПМЭФ-24. Андрей Бочаров подвел итогиСмотреть фотографии
18:27
«Думали, жерех. Но с рогами-то куда?»: рыбаки сняли на видео переплывающую водохранилище косулюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Расстрелявшего сослуживцев в зоне СВО волгоградца судят в РостовеСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде на Тулака нашли убитой женщину с обезображенным лицомСмотреть фотографии
 