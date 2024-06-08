Неуступчивый волгоградец погиб с пассажиркой в ДТП на трассе

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне в 19.27 на 868 километре трассы «Каспий» легковушка влетела под грузовик. Сообщается о погибших.

— По предварительной информации, 64-летний водитель за рулем автомашины LADA Granta при развороте не уступил дорогу и столкнулся с грузовым тягачом Mercedes-Benz с полуприцепом, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии водитель и 58-летняя пассажирка легковушки скончались на месте до приезда бригады СМП.

Фото: архив ИА «Высота 102»