Расследования

В Волгограде студенты-инидийцы из ВолгГМУ получили по 9,5 лет строгача

Расследования 07.06.2024 14:23
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07.06.2024 14:23


В Волгограде двое студентов из Республики Индия получили по 9,5 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, свою вину иностранцы не признали. По словам студентов, они перепрятывали в тайники «сокровища», чтобы их не похитили. 

В судебном процессе, что граждане Индии нашли подработку в Интернете. Согласно отведенной роли, им нужно было сбывать вещества через тайники на территории Волгограда. По указке куратора студенты получали данные о местах закладок, после чего забирали их и раскладывали уже мелкими партиями в других местах.  

В мае прошлого года студенты были задержаны сотрудниками полиции с поличным. 

– Приговором Тракторозаводского районного суда подсудимые осуждены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев каждому, отбывание которого назначено в исправительной колонии строгого режима, – пояснили в пресс-службе. 

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, приговоренные к длительным срокам в колонии строгого режима индийцы обучались в Волгоградском государственном медицинском университете. 

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