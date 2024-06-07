Происшествия

«Меня спровоцировали, так сказать»: оскорбившая русских цыганка извинилась на видео

Происшествия 07.06.2024 10:39
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07.06.2024 10:39


В распоряжении редакции ИА «Высота 102» утром 7 июня появилось видео, на котором представившаяся Оглы Еленой Руслановной цыганка извиняется за оскорбления в отношении русских. Напомним, накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда между представителями этнической группы и местными жителями произошел конфликт. В ходе него женщина позволила себе оскорбительные высказывания в отношении всех русских. 

Выступая с извинениями, цыганка одновременно пыталась переложить вину на волгоградцев, заявив, что на конфликт ее спровоцировали: 

– Я не имею против русского народа ничего. Я прошу прощения за такие слова. Меня провоцировали, так сказать. Я уважаю русский народ, потому что живу всю жизнь в России. Я – гражданин России. Прошу прощение у всего русского народа. 




Те, кто уже увидел извинения женщины, не поверили ее словам, отметив наигранность и фальшь в этих признаниях. 

Жители Волгограда надеются на справедливое решение сотрудников СУ СК России по Волгоградской области, которые, напомним, накануне организовали доследственную проверку по факту конфликта.  

Фото, видео: ИА «Высота 102»

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