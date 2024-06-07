«Меня спровоцировали, так сказать»: оскорбившая русских цыганка извинилась на видео

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» утром 7 июня появилось видео, на котором представившаяся Оглы Еленой Руслановной цыганка извиняется за оскорбления в отношении русских. Напомним, накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда между представителями этнической группы и местными жителями произошел конфликт. В ходе него женщина позволила себе оскорбительные высказывания в отношении всех русских.

Выступая с извинениями, цыганка одновременно пыталась переложить вину на волгоградцев, заявив, что на конфликт ее спровоцировали:

– Я не имею против русского народа ничего. Я прошу прощения за такие слова. Меня провоцировали, так сказать. Я уважаю русский народ, потому что живу всю жизнь в России. Я – гражданин России. Прошу прощение у всего русского народа.







Те, кто уже увидел извинения женщины, не поверили ее словам, отметив наигранность и фальшь в этих признаниях.

Жители Волгограда надеются на справедливое решение сотрудников СУ СК России по Волгоградской области, которые, напомним, накануне организовали доследственную проверку по факту конфликта.

Фото, видео: ИА «Высота 102»