Полиция назвала причину массового ДТП с дагестанским автобусом в Волгограде

ГУ МВД России по Волгоградской области обнародовало предварительные выводы, сделанные на месте массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Университетском в Волгограде с участием пассажирского автобуса из Дагестана. По информации полицейских, управлявший автобусом водитель не справился с управлением.

– По предварительной информации, в 14.15 36-летний водитель, управляя автобусом Setra, двигаясь по проспекту Университетскому со стороны улицы Казахской в сторону улицы Тормосиновкая, не справился с управлением и совершил поочередно столкновение с девятью автотранспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Один из них – несовершеннолетний, – прокомментировал командир ОБДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду Виталий Тройнин.

Как сообщает ИА «Высота 102», собравший массовое ДТП на Второй продольной магистрали автобус в конце мая выставили на продажу за полтора миллиона рублей. Транспортному средству, по данным владельцев, уже 45 лет.

Фотокорреспондент информагентства побывал на месте ДТП 6 июня.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»