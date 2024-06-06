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Проехал 8,5 тыс. км: собравший массовое ДТП автобус с мая продавали на Avito

Главное 06.06.2024 18:06
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06.06.2024 18:06


Стали известны подробности о пассажирском автобусе из Дагестана, водитель которого в Волгограде спровоцировал сегодня массовое ДТП с  пострадавшими. Как сообщает ИА «Высота 102», Setra буквально накануне происшествия – в конце мая 2024 года – владельцы выставили на продажу.  

Согласно данным, опубликованным в объявлении, автобус Setra, перевозивший 6 июня пассажиров в Махачкалу, сошел с конвейера 45 лет назад и имеет пробег 8,5 тыс. километров.

– Автобус на ходу. Состояние отличное, заводится с полоборота, – говорится в объявлении. Кроме того, владелец заверяет потенциальных покупателей в том, что в автобусе имеется и даже работает кондиционер. Салон полностью «перетянут».


Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось дозвониться по номеру телефона, указанному в объявлении. Ответившая на звонок женщина подтвердила, что автобус, представленный на сайте бесплатных объявлений, 6 июня разбился в Волгограде. 

Да, это действительно наш автобус, – сообщила женщина, не став скрывать правды. – Откровенно говоря, мы до конца не знаем, что могло произойти. Это дорога, всякое может быть. Сейчас мы никак не можем дозвониться до водителей. Знаем только то, что случилось это ДТП. К счастью, и водители и пассажиры все целы. 

На уточняющий вопрос, сколько автобусов в парке продавца кроме разбившегося в Волгограде, женщина задала встречный вопрос, с кем она ведет беседу, а услышав ответ, поспешила попрощаться и положить трубку. 


Примечательно, что сразу же после разговора с корреспондентом «Высоты 102» объявление о продаже было снято с публикации.

По имеющимся на этот час данным, 6 июня в 14:37 на перекрестке Университетского проспекта с ул. Тормосиновской произошло массовое ДТП. По последней информации, столкновение затронуло 10 транспортных средств. Пострадали несколько человек, в числе которых и 13-летняя девочка. Очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал именно дагестанский автобус Setra.


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
Скриншот: Avito.ru

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