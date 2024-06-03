Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 июня, в присутствии 13 079 зрителей дома обыграл «Новосибирск» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Второй лиги группы Золото. Эта игра стала первой для Дениса Бояринцева на посту главного тренера Ротора, сообщает V102.RU.

Начало матча прошло в спокойном темпе. Обе команды безуспешно пытались найти подходы к воротам другу друга. Лишь на 25-ой минуте хозяева создали первый опасный момент. Данил Пелих, обыгравшись с Ильёй Сафроновым на чужой половине, ворвался в штрафную и вышел на ударную позицию. Мяч после «выстрела» разминулся рядом со штангой. Гости вскоре ответили своим опасным моментом.

Голкипер волгоградского коллектива Вадим Аверкиев справился с ударом с близкого расстояния. Болельщики «Ротора» получили отличный повод порадоваться после красивого гола в исполнении Рамазана Гаджимурадова. На 41-й минуте Сафронов выдал точный пас на десятого номера сине-голубых, который с правого края, преодолев сопротивление обороны соперников, отправил мяч в дальний верхний угол и счёт стал 1:0 в пользу «Ротора».

С таким результатом команды ушли на перерыв. Во второй половине «Новосибирск» активизировался и имел несколько шансов сравнять, но удача в этот вечер оказалась на стороне волгоградцев. Зрители больше не увидели голов с обеих сторон, а «Ротор» в последнем домашнем матче сезона удержал победу с минимальным преимуществом.

Сине-голубые перед последним туром заработали 24 очка и идут на четвертом месте. 8 июня подопечные Дениса Бояринцева на выезде сыграют с «Уфой», которая сегодня первой обеспечила себе выход в Первую лигу после победы над «Краснодаром-2».

Подготовил: Иван Тюгаев

Фото: архив ИА «Высота 102»