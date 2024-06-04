



После раннего апрельского тепла волгоградских дачников ждал неприятный сюрприз в виде арктического вторжения в начале мая, которое принесло с собой заморозки и как следствие гибель урожая вишни, черешни, слив, абрикосов, винограда и клубники.

Тем не менее, на прилавках сегодня в изобилии можно наблюдать как привозные, так и местные ягоды. Цены на которые уверенно держат планку и могут вполне составить конкуренцию мясу и рыбе.

Журналисты V102.RU посетили несколько популярных торговых точек в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, где к своему удивлению встретили даже четырехзначные числа на ценниках.





От остановки «Комсомольская» к Центральному рынку каждый день проходят тысячи людей. В выходные здесь собираются дачники, торгующие тем, что выращено на участках. Среди всех выделяется мужчина, окруженный лотками с черешней и клубникой.

— Черешня домашняя из Винновки «Валерий Чкалов». Берите ребята. Всего 800 рублей. Здесь больше килограмма. Пробуйте, сами не захотите с пустыми руками уходить, — расхваливает свой товар продавец. — 800 рублей это не так уж и много. Вчера по 900 торговал. А зимой знаете, сколько она будет стоить? Так что есть с чем сравнить.

Ту, что в лотках поменьше, отдают уже по 600 рублей — не за килограмм, но и не полкило.

— Клубника по 300 рублей. В лоточке примерно 600 граммов, — говорит мужчина. — Заморозки, конечно, ударили по урожаю. Цены будут только расти. Может еще рублей на 200-300. Рынок, что поделаешь.









В самом здании Центрального рынка разброс цен может впечатлить даже бывалого. Если клубнику (с табличкой «местная») отпускают по цене от 200-300 рублей за небольшой лоток, а черешню можно взять за 350 рублей, то килограмм малины предлагают уже за 2200 рублей.

— Маленький лоток за 650 отдаю. Все из Краснодара, — заявляет продавец. — Есть голубика из Перу по 5000 рублей, из Марокко на тысячу дешевле. Просто супер. Берите, не пожалеете.









Торговцы на Ворошиловском рынке Волгограда предлагают клубнику, собранную в Среднеахтубинском районе, по полтысячи за кило. Слабо успокаивает только одно – голубику продают все же не по 5000 рублей, а всего за 2200 за килограмм.

— Черешня у нас по 450 из Лебяжьей Поляны. По 550 за килограмм краснодарская. Заморозки, конечно, ударили серьезно по объемам. Земляника почти у всех померзла. Клубники очень мало, и цена у нее довольно внушительная. В прошлом году кило можно было купить за 280 рублей, теперь по 550, — говорит хозяин одной из точек.









На выходе из рынка уличные продавцы предлагают довольно крупную клубнику и манящую цветом черешню.

— Клубника из Краснодара по 500 рублей за килограмм. Черешня краснодарская, азербайджанская, вся по 500. Голубика по 1500 рублей. Откуда она, честно, не знаю, — с улыбкой рассказывает мужчина.









В сетевых магазинах черешней торгуют по 1000 рублей за килограмм и, видимо, чтобы не слишком волновать покупателей, фасуют ее в контейнеры по полкило. Голубика стоит 1600 рублей за килограмм. А вот клубники на витринах пока не наблюдается.









Подводя итог нельзя не отметить, что стоимость ягод и фруктов приближается к тому уровню, что позволить себе их сможет далеко не каждый волгоградец. И, если верить прогнозам торговцев, привычное летнее лакомство вскоре встанет в один ряд с мясными деликатесами.

Впрочем, всегда есть выбор. Бабушка, запечатленная на одной из фотографий, продавала стакан черешни объемом 0,5 литра всего за 20 рублей. И вот ей хотелось отдать тысячу.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»