Общество

«Во, гля, цены!»: в Волгограде речная рыба по стоимости перегнала красную

Общество 06.06.2023 19:03
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06.06.2023 19:03


В торговых точках Волгограда все труднее найти речную рыбу, а цены на нее так выросли, что позволить себе эту роскошь может далеко не каждый. Корреспондент V102.RU объехал несколько магазинов и рынков в разных районах Волгограда, посмотрел ассортимент, стоимость товара и выяснил, за сколько продается самая дорогая рыба в городе. 

Ее мы нашли в магазинчике на улице Советской. Тушка свежемороженой осетрины за 1,5 тысячи рублей за килограмм вытягивала тысяч на 7. Черная икра к осетрине, правда, не предлагалась, но и без нее деликатес обходился в чью-то пенсию. 


На второй позиции по уровню цен расположился невзрачный рыбец. Обитатели реки Дон в вяленом виде на Ворошиловском рынке  продавались  за… 1400 рублей за килограмм. В Царицынской губернии, помнится из учебников истории, раньше этой рыбой топили печь. Ее было так много, что каждая семья на зиму заготавливала несколько повозок с сушеными речными дарами. Рыбец, как и вобла, очень хорошо горел, выделяя жир и обогревал деревенские хаты. Теперь рыбца можно как музейный экземпляр изучать за стеклянной витриной прилавка и находить в ней массу достоинств, за которые не жалко заплатить такие деньги. Интересно, что на ценнике, который прилагался к рыбцу, красовались три восклицательных знака. То ли продавцы сами были в шоке от такой цены, то ли так хотели привлечь внимание к элитному товару.


Третье почетное место в рейтинге самой дорогой рыбы заняла вобла. В разных точках города выглядела почти одинаково, но ценники очень различались. Самую дешевую мы нашли на Титовском рынке – всего, да, именно всего 850 рублей за килограмм. Продавец с гордостью сообщила, что стоимость воблы за последние три года выросла рублей на 100, не больше. И посетовала, что в Астрахани, откуда ее привозят в Волгоград, ее осталось совсем мало. 

Но ближе к центру города вобла становилась все дороже. Так, на Советской ее продавали уже за 1000 рублей за кг, а на Ворошиловском рынке – уже за 1200.


При этом красную рыбу можно купить даже дешевле, чем речную. Так, горбуша на рынке в Краснооктябрьском районе продавалась за 480 рублей, а стейки из семги на Ворошиловском рынке стоили 1300 рублей. 

Здесь же мы нашли самого дешевого и маленького сазана – 180 рублей за килограмм. Свежий толстолобик шел уже по другой цене – 450 рублей за килограмм. 


Живого карпа из бассейна можно было купить за 330 рублей за Титовском рынке. Но вот чего мы не нашли ни в одной из проинспектированных торговых точек – так это щуки и судака, которых в наших краях всегда было с лихвой. 

Впрочем, продавцы объясняют это временной паузой после окончания половодья и сезона нереста. 

– Приходите в июле, все будет, – пообещали они. 

Правда, прогнозировать, сколько будет стоить эта рыба, не рискнули.


 

Интересно, что в торговых точках, где продавалась рыба, мы не встретили ни одного покупателя. Торговцы признались, что спрос на этот продукт питания невысокий. 

– Бабушки лучше курицу купят, чем рыбу, – объяснила одна из продавцов в свободном от покупателей павильоне. 

Между тем, по данным Волгоградстата, средняя цена на мороженую неразделанную рыбу в регионе составляет около 149 рублей за килограмм. Самые близкие к этой планке по стоимости – путассу и минтай, которые остаются пока самой доступной рыбой для населения Волгоградской области.  


Фото Павла Мирошкина/ ИА "Высота 102"

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