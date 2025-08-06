Волгоградская гордума закупает на подарки зонты от дождя и солнца

Гордума Волгограда закупает партию подарочной продукции со своей символикой. Как сообщает V102.RU, брендированные зонты от дождя и солнца планируют вручить стипендиатам гордумы.

Всего будет закуплено 65 зонтов на сумму чуть более 138 тысяч рублей.

В настоящее время объявлен электронный конкурс на отбор поставщика. Как отмечается в закупочной документации, победитель торгов должен будет поставить зонты в течение 20 дней с момента утверждения макета товара.

Отметим, что персональные стипендии гордумы вручаются талантливым школьникам за высокие достижения в сферах образования, искусства и спорта.