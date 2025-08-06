Общество

В Волгограде первые 15 электросамокатов эвакуировали на штрафстоянку

Общество 06.08.2025 09:24
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06.08.2025 09:24


С улиц Волгограда началась эвакуация на штрафстоянку брошенных электросамокатов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, первые 15 СИМ, которые находились вне мест расстановки, увезли на ответственное хранение на стоянку, расположенную на ул. Симбирская, 3а.

Напомним, что 1 августа эта стоянка была определена для размещения эвакуированных СИМ в соответствии с постановлением городской администрации.

Порядок эвакуации ранее уже был разработан. Отмечалось, что следить за брошенными в неположенных местах электросамокатами будет МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Сотрудники организации будут ежедневно совершать объезд города по утвержденному графику и фиксировать нарушения. Забирать на штрафстоянку будут лишь те электросамокаты, что находятся в неположенном месте более 30 минут.

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