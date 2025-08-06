Сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения на площадке производителя молочной продукции в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в ходе мониторинга вскрылось, что в электронных ветеринарных сопроводительных документах (эВСД) указан нелогичный объем сырья.

- Так, из 40 кг сырого молока изготовлен творог в количестве 10 кг и 3 кг сметаны, что фактически невозможно при расчете количества сырья и выработанной готовой продукции, - сообщили в управлении.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Также предостережение направлено и уполномоченному лицу, оформившего такие эВСД.

Фото из архива V102.RU