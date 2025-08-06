Общество

В Волгоградской области вскрылись чудеса производства творога и сметаны

Общество 06.08.2025 13:08
0
06.08.2025 13:08


Сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения на площадке производителя молочной продукции в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в ходе мониторинга вскрылось, что в электронных ветеринарных сопроводительных документах (эВСД) указан нелогичный объем сырья.

- Так, из 40 кг сырого молока изготовлен творог в количестве 10 кг и 3 кг сметаны, что фактически невозможно при расчете количества сырья и выработанной готовой продукции, - сообщили в управлении.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Также предостережение направлено и уполномоченному лицу, оформившего такие эВСД.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.08.2025 15:56
Общество 06.08.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 15:21
Общество 06.08.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 15:05
Общество 06.08.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 14:14
Общество 06.08.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 13:52
Общество 06.08.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 11:28
Общество 06.08.2025 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.08.2025 11:21
Общество 06.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 10:32
Общество 06.08.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 10:21
Общество 06.08.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 09:31
Общество 06.08.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 09:24
Общество 06.08.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 08:41
Общество 06.08.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 08:15
Общество 06.08.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 07:45
Общество 06.08.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2025 21:32
Общество 05.08.2025 21:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
В Волжском камеры с ИИ начнут следить за работой самосваловСмотреть фотографии
15:38
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту БилайнаСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAXСмотреть фотографии
15:05
В СФР сообщили, как многодетным волгоградкам досрочно уйти на пенсиюСмотреть фотографии
14:26
В Волжском пассажир вылетел на тротуар после столкновения двух иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
ДТП остановило движение на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Волгоградцев предупредили о «вирусном» пиратском киноСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде ищут потерпевших от очередного мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области вскрылись чудеса производства творога и сметаныСмотреть фотографии
12:44
«Заплыл и не смог вернуться»: 63-летний волгоградец утонул на озере у СНТ «Маяк»Смотреть фотографии
12:11
Госэкспертиза одобрила проект центра помощи участникам СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на смартфонах в РоссииСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде поймали эконарушителя с прицепом мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
«Нет людей и нет лодок»: родные пропавшего в Карелии байдарочника просят местных о помощиСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские специалисты в 3 из 9 арбузов нашли нитраты: но это не страшноСмотреть фотографии
10:21
Андрей Бочаров проверил ход капремонта детской поликлиники №31Смотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом водолазы достали со дна Ахтубы тело утопшего иностранцаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском иномарка сбила электросамокатчика на ул. МираСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде пенсионерка взыскала с родителей подростка на электросамокате 380 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области на треть выросло количество желающих обанкротитьсяСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде первые 15 электросамокатов эвакуировали на штрафстоянкуСмотреть фотографии
08:41
Волгоградская гордума закупает на подарки зонты от дождя и солнцаСмотреть фотографии
08:15
«Надежда на погоду»: Волжская ГЭС переходит на экономные сбросы из-за дефицита водыСмотреть фотографии
07:45
В центре Волгограда за 192 млн продают неприметный памятник историиСмотреть фотографии
07:25
Под Волгоградом нашли ответственного за дорогу с перепаханным асфальтомСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде к делу осужденного заочно экс-депутата Госдумы вернутся 18 августаСмотреть фотографии
06:42
Учителям утвердили нормы часов в неделюСмотреть фотографии
06:25
Безбашенный дрифт на парковке «Магнита» засняли очевидцы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗОСмотреть фотографии
20:33
«Динамо-Синара» 22 августа проведет встречу с болельщиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
 