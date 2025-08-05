На сбой в расписании новых автобусов пожаловались волгоградцы





Волгоградцы, которые пользуются маршрутами №43, 68, 61 и 61а, не успели обрадоваться новым автобусам, как тут же их огорчили сбои в расписании общественного транспорта. Как утверждают горожане, например, 4 августа на линии четырех маршрутов вышли всего 9 автобусов. Из-за этого, соответственно, увеличились интервалы ожидания автобусов.

- Народ уже ворчит, мол, надо было оставить старые – те хотя бы ходили почаще. Вот, как говорится, обновили, - констатируют волгоградцы, обратившиеся в редакцию.

Редакция попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию администрацию Волгограда.

- По информации транспортного предприятия, обслуживающего указанные автобусные маршруты, выполняется абсолютное большинство рейсов, указанных в расписании. В часы пик интервал движения составляет 12-15 минут. Временное невыполнение части рейсов в межпиковое время связано с объективными причинами – нехваткой водителей, - объяснили в мэрии.

При этом здесь заверили, что предприятие активно решает данный вопрос, набирая новых сотрудников, в том числе проводя обучение водителей на категорию «D» за счет компании.

- До конца недели планируется принять несколько новых сотрудников. Заработная плата водителей зависит от выбранного графика работы – она составляет свыше 70 тысяч рублей в месяц. Подробную информацию по трудоустройству волгоградцы могут узнать по телефону: 8 937 532 72 80, - добавили в администрации города.

Напомним, Волгоград на днях получил 35 новых автобусов «Волгабас» средней вместимости. Они заменили старые автобусы, которые работали, в частности, на так называемых маршрутах №43, 68, 61 и 61а. В отличии от прежнего подвижного состава в салонах, что очень важно в условиях жаркого лета, есть кондиционеры.



