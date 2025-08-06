Проект строительства в Волгограде многопрофильного центра поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом, как передает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию, сообщил сегодня, 6 августа, губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, в настоящее время идет подготовка к началу строительства объекта.

Ранее сообщалось, что центр планируют разместить у проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от Дворца Спорта. В указанном центре на одной площадке будут объединены специалисты самых разных сфер – не только врачи, но и психологическая служба. Особенное место будет уделено реабилитации бойцов.

На рабочем совещании по вопросам развития системы здравоохранения Андрей Бочаров уделил особое внимание развитию комплексной системы реабилитации и поликлинического звена в Волгоградской области.

- Важной составной частью оказания качественной медицинской помощи населению является проведение трехэтапной реабилитации, под контролем специалистов, — отметил Андрей Бочаров. — В связи с этим создание в Волгоградской области единой современной системы реабилитации, основанной на научно-практических подходах, современных методиках, с эффективным использованием медицинского оборудования, техники и технологий, остается одной из значимых задач, стоящих перед региональной системой здравоохранения и социальной поддержки населения.

Глава региона сообщил, что в регионе продолжаются проектирование и предпроектные работы еще по трем опорным объектам системы медико-социальной реабилитации, в число которых войдет современный центр травматологии, ортопедии и протезирования на базе больницы №12 в Волгограде, реабилитационный комплекс с протезно-ортопедическим центром на базе областной больницы №3 и новый Санаторно-курортный комплекс с подразделением реабилитации в Среднеахтубинском районе.

- В целом для региональной реабилитационной службы уже приобретено и будет дальше приобретаться значительное количество специализированной техники и оборудования, — подчеркнул глава региона. — Но при этом прошу не забывать о системной реализации мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации медицинских работников, занятых в мероприятиях реабилитации, в том числе с участием нашего Волгоградского государственного медицинского университета, а также специалистов, ведущих реабилитационных медицинских центров России.

Отдельно глава региона, ставя задачи по развитию региональной системы здравоохранения, выделил вопросы, связанные с повышением эффективности расходов медицинских учреждений и в целом системы здравоохранения, — по приобретению оборудования, расходных материалов, средств дезинфекции, утилизации медицинских отходов.

Фото: администрации Волгоградской области