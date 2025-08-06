Такие данные сообщили в арбитражном суде Волгоградской области по итогам первого полугодия. В частности, за данный период в арбитраж поступило 6262 заявления о несостоятельности. Абсолютное большинство заявлений из этого количества подано жителями региона - 6176. Еще 20 – индивидуальными предпринимателями, а 66 – юридическими лицами.
В целом число заявлений о банкротстве в 2025 году оказалось выше на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2024 году в арбитражный суд поступило 4590 заявлений, из них о банкротстве граждан 4345, индивидуальных предпринимателей – 34, юридических лиц – 211.