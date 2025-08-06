Общество

В Волгоградской области на треть выросло количество желающих обанкротиться

Общество 06.08.2025 09:31
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06.08.2025 09:31


Такие данные сообщили в арбитражном суде Волгоградской области по итогам первого полугодия. В частности, за данный период  в арбитраж поступило 6262 заявления о несостоятельности. Абсолютное большинство заявлений из этого количества подано жителями региона - 6176. Еще 20 – индивидуальными предпринимателями, а 66 – юридическими лицами. 

В целом число заявлений о банкротстве в 2025 году оказалось выше на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Так, в 2024 году в арбитражный суд поступило 4590 заявлений, из них о банкротстве  граждан 4345, индивидуальных предпринимателей – 34, юридических лиц – 211.

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