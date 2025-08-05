В Городище новоиспечённого россиянина осудят за фиктивную регистрацию 16 иностранцев





В Городище Волгоградской области полиция вскрыла очередной случай фиктивной регистрации иностранцев. На этот раз обмануть государство пытался 30-летний уроженец Узбекистана. Воспользовавшись приобретённым гражданством, мужчина массово прописал на даче своих соотечественников.

- Установлено, что мужчина приобрел дачный участок и зарегистрировал на нем 16 граждан Узбекистана, прибывших на территорию России. Однако селить там их он не собирался, так как знал, что прибывшие будут проживать по иному адресу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, преступные действия вскоре были вскрыты правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За фиктивную постановку на учёт иностранцев ему грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время собранные материалы преданы в Городищенский районный суд.