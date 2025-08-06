Общество

В центре Волгограда за 192 млн продают неприметный памятник истории

Общество 06.08.2025 07:45
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06.08.2025 07:45


В Центральном районе Волгограда выставлен на продажу имущественный комплекс на улице Коммунистическая, 22 у ЖД вокзала за 192,4 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документацию торгов, в составе этого комплекса находится часть административно-хозяйственного здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Швейная фабрика им. 8 марта» конца XIX - середины XX века.

Неприметный памятник истории находится недалеко от железнодорожного вокзала и Дома печати. 

На торги имущественный комплекс выставлен по делу о банкротстве его владельца - ООО «КОМ Старт».

Напомним, что еще в 2021 году эту компанию по суду обязали заняться сохранностью объекта культурного наследия и разработать научно-проектную документацию по сохранению памятника истории.

Тогда сообщалось, что ООО «КОМ Старт» приобрело памятник истории по договору купли-продажи в апреле 2014 года. В 2019 году руководство этой организации привлекали к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Однако владелец здания каких-либо мер по сохранности объекта не предпринимал.

Представитель компании пояснил, что ООО «КОМ Старт» не занималось зданием, так как в декабре 2016 года было признано банкротом. 

По данным сайта Царицын.рф, швейная фабрика была организована в марте 1918 года как портновская производственная артель «Царьодежда», на которой изготавливалась рабочая одежда. В 1919 году фабрику переименовали в «Губодежду». В том же году в честь международного женского дня фабрике было присвоено название «Фабрика имени 8-го Марта». В 1941 году во время Великой Отечественной войны предприятие изготавливало фуфайки и брюки для фронта. В 1942 году фабрика была эвакуирована, а ее производственные корпуса были сильно разрушены. С 1943 года начинается восстановление производства, а в 1956 году - очередная реконструкция предприятия.

С 1975 года швейная фабрика стала главным предприятием «Волгоградского производственного швейного объединения имени 8-го Марта», в которое входило 5 швейных фабрик, Дом моделей и фирменный магазин «Одежда». В 90-х годам на ее базе было создано ООО «Виктория». В 2006 году происходит новое преобразование – в ООО «Царицынская объединенная мануфактура». Однако производство в исторических корпусах на улице Коммунистической не осуществляется уже давно. 

Скриншот Яндекс.Карты

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