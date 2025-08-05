



В Волгограде 16 августа состоится федеральный конкурс «Лучший водитель России – 2025». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов – общественную организацию «Водители России», состязания, в которых примут участие 17 конкурсантов – водители грузовиков со всей страны, пройдут на площадке возле стадиона «Волгоград Арена».

В день проведения конкурса возле стадиона будут работать интерактивные площадки с квестами и розыгрышами призов. На локации «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» будет установлен обучающий ВР-автосимулятор с настоящим рулем и педалями.

– Каждый желающий сможет окунуться в виртуальную реальность и ощутить себя водителем большегруза. Для юных гостей мероприятия будет установлена настоящая трасса с машинами на радиоуправлении – Школа юных водителей России! – анонсируют организаторы федерального мероприятия. – Мы с удовольствием расскажем вам и вашим детям о технических характеристиках, особенностях управления и сложных механизмах внутри грузовика. Вы узнаете о том, как они перевозят тонны грузов на огромные расстояния и как обеспечивают бесперебойную работу экономики нашей страны.

Кроме того, программой проведения конкурса предусмотрена насыщенная культурная программа, в рамках которой пройдут музыкальные и танцевальные выступления коллективов. В течение дня зрителей ожидают яркие авто- и мотовыступления, а муниципальная Служба спасения Волгограда проведет показательные выступления спасателей с тушением и вскрытием автомобиля.

Начало состязаний – в 12.00, окончание – в 19.00.

Фото: Водители России / VK.com