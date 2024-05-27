



На волгоградских рынках не первую неделю торгуют привозной клубникой. К концу мая на прилавках появляется и местная ягода. Однако из-за ударивших по региону заморозков фермеры не рассчитывают на богатый урожай. Подробнее о проблеме - в материале ИА «Высота 102».

– Из-за малоснежных зим и весенних температурных «качелей» хорошего урожая мы не видели уже давно. Но в этом году у нас особенная ситуация. Из-за ранней весны к началу мая у нас выбились все цветоносы, – рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – К приходу заморозков успели появиться ягоды! Их и прихватило морозом.

Капризами погоды волгоградских аграриев, конечно, не удивить. Но в этом году температурные скачки ощущались, как никогда, остро. По словам Екатерины Сапунковой, майские холода уничтожили почти 70% будущего урожая.

– В прежние годы на момент заморозков у нас только-только выбивалась первая кисть. Она и примерзала. В позапрошлом году, например, морозом прихватывало и первую, и вторую кисти. Но даже тогда наши дела обстояли получше. По самым негативным прогнозам, заработка в этом году нам хватит только на покрытие расходов на землю. А как платить рабочим и жить год до следующего сезона?

В этом году весна в Волгограде выбилась из привычного графика и удивила горожан необычайно ранним сезоном цветения. Еще в апреле в области распустились гроздья сирени и зацвели плодовые деревья. Однако вскоре жителей ждал неприятный поворот - к началу мая на регион обрушилось ультраполярное арктическое вторжение.

Неожиданное падение дневных температур и ночные заморозки разрушили надежды дачников на щедрый урожай вишни, черешни, слив, абрикосов и винограда. Немало проблем погода доставила и аграриям. Из-за гибели посевов в 32 муниципальных районах Волгоградской области установили режим ЧС регионального значения.

Виктория Чумакова