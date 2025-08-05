Экономика

Коммуналка заняла первое место среди платных услуг у волгоградцев

Экономика 05.08.2025 16:20
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05.08.2025 16:20


Больше всего денег в сфере платных услуг волгоградцы тратят на ЖКХ. По данным Волгоградстата, в первом полугодии 2025 года общий объем платных услуг, оказанных жителя региона, составил 120,4 миллиарда рублей, что больше на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В структуре платных услуг, оказанных населению, основную долю – 80,1% от общего объема – занимают шесть видов. В частности, 21,3% уходит на коммуналку, еще 14,5% - на транспорт, 14,4% - на ремонт машин, жилья, салоны красоты и парикмахерские, еще 11,6% - на интернет, связь  и телевидение. На поддержку здоровья у частных докторов волгоградцы тратят еще 11,3% от вышеназванного объема платных услуг, а на платное образование – еще  7%.

Фото V102.RU (архив)

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