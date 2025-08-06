Расследования

В Волгограде к делу осужденного заочно экс-депутата Госдумы вернутся 18 августа

Расследования 06.08.2025 07:03
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06.08.2025 07:03


Апелляционная инстанция в Волгограде 18 августа рассмотрит многочисленные жалобы на заочный приговор экс-депутату Госдумы Олегу Михееву, которые поступили от его адвокатов и прокуратуры, сообщает V102.RU.

Напомним, что Михеев, который 8 лет находится в бегах, в июне текущего года был осужден Советским районным судом Волгограда за попытку хищения у «Промсвязьбанка» мошенническим способом 2,1 миллиарда рублей к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей.

Приговор обжаловали адвокаты экс-депутаты Госдумы от Волгоградской области, которые просят оправдать их доверителя. Прокуратура в свою очередь настаивает на более суровом наказании для Михеева.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева было возбуждено еще в 2013 году, после чего его лишили депутатской неприкосновенности. 

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