«Динамо-Синара» 22 августа проведет встречу с болельщиками в Волгограде

Гандболистки, тренерский штаб и руководство «Динамо-Синары» на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха Волгограда 22 августа проведут встречу с болельщиками перед стартом нового сезона 2025/2026. По данным пресс-службы клуба, мероприятие начнется в 19-00 ч.
В этот день фанатам бело-голубых будут представлены новички «Динамо-Синары», пополнившие команду в летнее межсезонье, а также состоится общение болельщиков со спортсменками и руководством. Кроме того, игроки проведут автограф-сессию. Также запланированы развлекательная программа и многое другое и будут приглашены специальные гости, среди которых известные волгоградские спортсмены.
Отметим, подопечные Евгения Дмитриева провели этап предсезонной подготовки в Беларуси. Динамовки выполнили насыщенную тренировочную программу и провели два спарринга с местными клубами. В первом матче бело-голубые обыграли дебютанта элитного белорусского дивизиона минский СКА - 33:28. Во второй встрече «Динамо-Синара» сыграло на равных с действующим чемпионом братского государства - клубом «БНТУ-БелАЗ». Но все же хозяйки вырвали победу 26:24.
Волгоградская команда накануне, 4 августа, вернулась домой, где с 7-го числа продолжит подготовку к новому сезону. Для бело-голубых розыгрыш женской Суперлиги 25/26 стартует 5 сентября. В этот день динамовки на родной «Динамо Арене» встретятся с московским «Лучом».
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)