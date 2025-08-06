«Нет людей и нет лодок»: родные пропавшего в Карелии байдарочника просят местных о помощи





В Волгограде сегодня, 6 августа, прощаются с погибшей в Карелии при сплаве на байдарках Валерией Пужняк. Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», в Белом море продолжаются поиски третьего туриста – 38-летнего Виктора Зузанова.

Напомним, что об обнаружении Валерии Пужняк стало известно 31 июля. Тело туристки нашел один из добровольцев, самостоятельно организовавший поиски в Белом море. По информации близких волгоградки, от вознаграждений поисковики отказались.

В настоящее время в Карелии продолжаются поиски Виктора Зузанова. Мероприятия, по данным ИА «Высота 102», координирует его родной брат Юрий. По словам мужчины, волонтерам необходима помощь волгоградцев – деньги на приобретение средств передвижения. В частности, поисковикам необходимы лодки для прочесывания местности с воды.





Юрий уточняет, что как никогда есть необходимость и в людях.

– На данный момент поиски продолжаются силами всего двух человек, – говорит мужчина в надежде п. – Рыбаки с лодками заняты – сезон активной рыбалки сейчас в Белом море. Очень нужны люди. Нужны средства передвижения.

Брат пропавшего туриста Виктора Зузанова, как и все его близкие, находится в угнетенном состоянии. При этом Юрий настаивает на том, что ответственность за трагедию должен нести организатор сплава.

– Мы считаем, что вина лежит на руководителе похода. Он виноват в организации услуг, которые не соответствует требованиям безопасности для туристов. Он знал, что в команде девочка, что мужчин не так много, чтобы в случае опасной ситуации иметь шанс выбраться на берег. Итог такого безалаберного отношения к подготовке мы видим. Человек остается безнаказанным и продолжает предоставлять свои услуги в каяк-клубе. Мы хотели бы, чтобы люди знали об этом, чтобы он не погубил еще других людей, – говорит брат пропавшего туриста.

Связаться с Юрием для уточнения информации и оказания посильной помощи в поисках можно по телефону +79050611773.

Фото: Виктор Зузанов / vk.com