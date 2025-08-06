Волгоградские специалисты в 3 из 9 арбузов нашли нитраты: но это не страшно

Волгоградские и привозные арбузы проверили на качество специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По данным ведомства, с начала года в лаборатории было проведено 140 исследований 9 образцов арбузов. В сочной мякоти искали нитраты и нитриты, ГМО, бактерии рода Salmonella, гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, высчитывали массовую долю кадмия, мышьяка, ртути и свинца, стронция и цезия, яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, а также определяли санитарно-паразитологические и микробиологические показатели. В итоге в 3 пробах были обнаружены нитраты.
Справка. Нитраты, являющиеся солями азотной кислоты, в допустимых количествах не представляют опасности для здоровья человека. Эти соединения широко применяются в сельском хозяйстве в качестве удобрений для ускорения роста и созревания плодов. При нарушении агротехнических норм и чрезмерном внесении удобрений возможно накопление повышенного содержания нитратов в плодах.
Для здорового организма умеренное поступление нитратов с пищей и водой безопасно, так как они выводятся естественным путем. Опасность представляет лишь систематическое потребление продуктов с превышением допустимых норм, что может привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, вызвать гипоксию тканей. Особую группу риска составляют дети, беременные женщины и люди с ослабленным здоровьем.
Между тем, сейчас в Волгоградской области - разгар сезона местных арбузов. В среднем сочную ягоду продают по 30-35 рублей за килограмм.
Фото V102.RU (архив)