В Волгограде поймали эконарушителя с прицепом мусора





Сброс отходов на почву зафиксировали жители в поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда. На видео, которое передали региональному оператору, мужчина выбрасывает крупногабаритный мусор прямо на землю с прицепа своего автомобиля. За происходящим, по словам волгоградцев, в том числе, наблюдали и дети.





– Я пенек хочу вывалить, – отвечает нарушитель автору видео на вопрос о том, что происходит. При этом в прицепе, кроме пенька, можно было наблюдать старую тумбочку и несколько мешков с отходами.

По словам волгоградки, снимавшей видео, это уже не первый сброс отходов в данном месте.

На основании полученных данных региональным оператором готовится обращение для передачи материала в УМВД по Волгограду.

– К сожалению, в последнее время участились случаи незаконного складирования отходов на почву, как рядом с контейнерными площадками, так и на обочинах дорог, в лесополосах и оврагах. Все подобные факты являются административным правонарушением. За что предусмотрена строгая ответственность – крупные денежные штрафы, размер которых варьируются в зависимости от факта нарушения, – пояснили в пресс-службе регоператора.

Волгоградцев, ставших свидетелями подобных действий, просят снимать все на камеру мобильного телефона и направлять на почту по адресу pressa_eco@clean-rf.ru. Напомним, что до 21 августа авторам таких видео в рамках акции «Фотоохота на эконарушителей» гарантируют вознаграждение. Важно, чтобы на фото и видеозаписях был четко виден госномер транспортного средства, используемого при совершении нарушения, а также дата, место и временя сброса отходов.

Все материалы будут предоставлены на рассмотрение в надзорные органы.

Видео: пресс-служба регионального оператора