Режим ЧС из-за ущерба от заморозков охватит все 33 района Волгоградской области

Суровикинский район Волгоградской области, который ранее не вошел в перечень территорий, пострадавших от майских заморозков, будет включен в этот список. Как сообщает V102.RU, соответствующее изменение планируют внести в постановление главы региона от 14 мая текущего года №251 «О введении на территории Волгоградской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера, сложившейся вследствие гибели посевов сельскохозяйственных культур».

Как указывается в проекте, Волгоградский ЦГМС зафиксировал опасное агрометеорологическое явление - заморозки, в том числе в Суровикинском районе, ночью и утром 9 и 10 мая.

Напомним, что 14 мая в Волгоградской области в 32 муниципальных районах, кроме Суровикинского, был введен ЧС регионального характера из-за гибели посевов от заморозков.

Чиновники объяснили эту меру тем, что она необходима для получения компенсаций за понесенные потери по заключенным договорам страхования, а также станет основанием для предоставления аграриям более гибких условий по договорам займов и лизинга.

Масштабы гибели посевов в регионе и размеры ущерба от заморозков не называются. В обладминистрации со ссылкой на предварительные данные ранее сообщали, что в зоне высокого риска оказались порядка 5 % от всей планируемой на 2024 год посевной площади региона, в основном озимые культуры. Но окончательный объем ущерба, который заморозки нанесли хозяйствам Волгоградской области, будет установлен федеральными экспертами.