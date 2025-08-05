Общество

В скрытом за лесами здании волгоградского ЦУМа демонтируют лестницы

Общество 05.08.2025 17:50
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05.08.2025 17:50


Подрядчик реконструкции исторического здания Центрального универмага в Волгограде проводит работы по усилению основных конструкций с 1 по 3 этаж. Как сообщили V102.RU в администрации региона, специалисты также демонтируют лестничные марши, парапет и бетонируют стены грузового лифта.

- На данном этапе в работе задействованы 18 человек и 3 единицы техники. Ранее на объекте было смонтировано витражное остекление, - сообщили сегодня, 5 августа, в комитете строительства Волгоградской области.

В июле текущего года, напомним, новые витражи волгоградского ЦУМа спрятали за фасадной сеткой, которую натянули по всему периметру строительных лесов.

Масштабная реконструкция ЦУМа, в подвале которого зимой 43-го пленили фельдмаршала Паулюса, стартовала в 2024 году. Контракт стоимостью 2,4 млрд рублей выиграла компания «Приволжтрансстрой». Организация должна не только привести в порядок здание ЦУМа, но и адаптировать его под современное выставочное пространство.

В обновленном здании откроют современный центр культуры и искусств. Здесь создадут образовательную мультимедийную зону, выставочные залы, пространство для проведения мастер-классов, арт-резиденцию, кинолекторий, концертный зал, библиотеку музыкальной литературы, центр Александры Пахмутовой.

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