Происшествия

«Заплыл и не смог вернуться»: 63-летний волгоградец утонул на озере у СНТ «Маяк»

Происшествия 06.08.2025 12:44
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06.08.2025 12:44


Еще одна трагедия на воде произошла в Светлоярском районе Волгоградской области у СНТ «Маяк». Как сообщили V102.RU в ГКУ «Служба спасения», на озере погиб 63-летний мужчина.

- По свидетельству очевидцев, погибший заплыл на середину водоёма, но вернуться обратно на берег уже не смог, - рассказали спасатели.

Тело утонувшего нашли в водоеме водолазы Красноармейского поисково-спасательного подразделения. На берегу погибшего передали полиции.

Напомним, что водолазы накануне подняли со дна Ахтубы тело иностранца. Мужчина утонул в Ленинском районе. 

Фото: ГКУ «Служба спасения»

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