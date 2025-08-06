«Заплыл и не смог вернуться»: 63-летний волгоградец утонул на озере у СНТ «Маяк»

Еще одна трагедия на воде произошла в Светлоярском районе Волгоградской области у СНТ «Маяк». Как сообщили V102.RU в ГКУ «Служба спасения», на озере погиб 63-летний мужчина.

- По свидетельству очевидцев, погибший заплыл на середину водоёма, но вернуться обратно на берег уже не смог, - рассказали спасатели.

Тело утонувшего нашли в водоеме водолазы Красноармейского поисково-спасательного подразделения. На берегу погибшего передали полиции.

Напомним, что водолазы накануне подняли со дна Ахтубы тело иностранца. Мужчина утонул в Ленинском районе.

Фото: ГКУ «Служба спасения»