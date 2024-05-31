«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высоты





По последним данным Волгоградстата, килограмм говядины в Волгограде за неделю подорожал на 0,7%. Как утверждают статистики, купить мясо можно в среднем за 524 рубля. Однако на деле, сообщает ИА «Высота 102», найти говядину в Волгограде по таким ценам сегодня можно с большим трудом. Особенно изумляют волгоградцев прилавки в сетевых магазинах, где ценники доходят до 1000 рублей за 300 граммов.

Снижения цен на свежее мясо, которое прогнозировали мясопереработчики в разгар майских праздников, не произошло в Волгограде и к концу месяца. Более того, еженедельно ценники на данную продукцию продолжают медленно, но верно расти. Особенно «зверские» аппетиты поставщиков и реализаторов отмечают волгоградцы в сетевых торговых точках.

Так, к примеру, в одном из крупных супермаркетов в Центральном районе Волгограда лопаточную часть говядины предлагали 30 мая за шокирующие 899 рублей, «духовую» говядину продают и вовсе за 939 рублей. Единственное, что хотя бы немного напоминает цифры из опубликованных Волгоградстатом отчетов, – это цены на не самый мясистый кусок говядины для борща. В последнем случае килограмм по скидке предлагают сетевики за «божеские» 589 рублей. Мякоть бедра и огузок обойдутся в 879 и 919 рублей соответственно.





Кстати, у прилавков с кусками премиальной говядины покупателей не встретишь вообще. Ценителям мясных изысков стейки Рибай и Блэк Ангус весом не более 330 граммом предлагают по 1299 и 899 рублей.

Интересно, что на рынках в Волгограде торговцам удается держать цены в узде. На рынке в Ворошиловском районе килограмм говяжьей мякоти можно купить за 780 рублей, а килограмм лопатки – за 750 рублей. Мясо для борща продают по 500 рублей. Это на 89 рублей дешевле, чем у сетевиков по желтым ценникам.





Напомним, ранее информагентством сообщалось, что цены на мясо и птицу перед майскими праздниками резко взлетели на 20%. , Дорожать говядина, свинина и баранина начали еще задолго до праздников.