Общество

«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высоты

Общество 31.05.2024 08:22
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31.05.2024 08:22


По последним данным Волгоградстата,  килограмм говядины в Волгограде за неделю подорожал на 0,7%. Как утверждают статистики, купить мясо можно в среднем за 524 рубля. Однако на деле, сообщает ИА «Высота 102», найти говядину в Волгограде по таким ценам сегодня можно с большим трудом. Особенно изумляют волгоградцев прилавки в сетевых магазинах, где ценники доходят до 1000 рублей за 300 граммов. 

Снижения цен на свежее мясо, которое прогнозировали мясопереработчики в разгар майских праздников, не произошло в Волгограде и к концу месяца. Более того, еженедельно ценники на данную продукцию продолжают медленно, но верно расти. Особенно «зверские» аппетиты поставщиков и реализаторов отмечают волгоградцы в сетевых торговых точках. 

Так, к примеру, в одном из крупных супермаркетов в Центральном районе Волгограда лопаточную часть говядины предлагали 30 мая за шокирующие 899 рублей, «духовую» говядину продают и вовсе за 939 рублей. Единственное, что хотя бы немного напоминает цифры из опубликованных Волгоградстатом отчетов, – это цены на не самый мясистый кусок говядины для борща. В последнем случае килограмм по скидке предлагают сетевики за «божеские» 589 рублей. Мякоть бедра и огузок обойдутся в 879 и 919 рублей соответственно. 


Кстати, у прилавков с кусками премиальной говядины покупателей не встретишь вообще. Ценителям мясных изысков стейки Рибай и Блэк Ангус весом не более 330 граммом предлагают по 1299 и 899 рублей. 

Интересно, что на рынках в Волгограде торговцам удается держать цены в узде. На рынке в Ворошиловском районе килограмм  говяжьей мякоти можно купить за 780 рублей, а килограмм лопатки – за 750 рублей. Мясо для борща продают  по 500 рублей. Это на 89 рублей дешевле, чем у сетевиков по желтым ценникам. 


Напомним, ранее информагентством сообщалось, что цены на мясо и птицу перед майскими праздниками резко взлетели на 20%. , Дорожать говядина, свинина и баранина начали еще задолго до праздников.

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