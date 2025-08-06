В Волжском иномарка сбила электросамокатчика на ул. Мира





5 августа в Волжском на границе 24-го и 25-го микрорайонов произошло очередное ДТП с лихачом на электросамокате. Мужчина попытался проскочить по нерегулируемому пешеходному переходу прямиком перед иномаркой.

- В 17:50 водитель, управляя автомашиной «Шкода Октавия», напротив дома № 102 по ул. Мира совершил наезд на местного жителя, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии электросамокатчик получил травмы. Прибывшей на место скорой помощью он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области