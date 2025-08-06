



В Волгограде прокуратура помогла 64-летней пенсионерке взыскать денежную компенсацию с родителей девочки-подростка, сбившей пенсионерку на электросамокате. Из-за наезда женщина была вынуждена проходить длительное лечение в медицинских учреждениях.

- 13 августа 2024 года около 18:40 напротив дома №28 «а» на бульваре Энгельса на пенсионерку был совершен наезд электросамокатом под управлением 15-летней девочки. В результате женщина была госпитализирована с многочисленными травмами, квалифицирующимися как тяжкий вред здоровью, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, из-за юного возраста девушка избежала уголовной ответственности, однако прокуратура в защиту потерпевшей обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей 250 тыс. рублей. Красноармейский районный суд эти требования удовлетворил. Кроме того, ранее ответчиками уже было перечислено пожилой женщине 130 тыс. рублей.