Учителям утвердили нормы часов в неделю

Минпросвещения РФ установило нормы часов, которые должен отработать педагог в неделю за ставку заработной платы. Об этом, как передает V102.RU, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Продолжительность рабочего времени определена по специальностям. Норма часов устанавливается для начисления зарплаты.

Так, 18 часов в неделю за ставку зарплаты должен отработать учитель.

30 часов в неделю установлено инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, продолжительность рабочего времени у музыкальных руководителей и концертмейстеров составит 24 часа в неделю за ставку заработной платы, а у учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам.

В министерстве пояснили, что объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.

Фото из архива V102.RU