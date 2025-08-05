Экономика

В Урюпинском районе банки помогут подлатать бюджет на 32 млн рублей

Экономика 05.08.2025 19:21
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05.08.2025 19:21


Вслед за региональными властями районы Волгоградской области приступили к пополнению муниципальных бюджетов за счёт коммерческих кредитов. 5 августа о привлечении заёмных средств для финансирования дефицита бюджета объявили чиновники Урюпинского района. Соответствующий аукцион был размещён на «Госзакупках».

Согласно проекту соглашения, банковской организации, отобранной по итогу аукциона, предстоит предоставить возобновляемую кредитную линию. В местной администрации планируют позаимствовать у коммерсантов 32 млн рублей с возможностью многократного погашения и повторного получения средств на протяжении всего срока.

Естественно, финансовые услуги будут предоставлены не бесплатно, а под 24,6% годовых. Таким образом, двухлетнее обслуживание кредитной линии обойдётся бюджету в 15,7 млн рублей.

Отметим, ранее стало известно о намерении комитета финансов взять в кредит 8,3 млрд рублей под 23% годовых. Тогда необходимость заимствований также обосновывалась потребностью в финансировании дефицита регионального бюджета.

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