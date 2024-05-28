Участников СВО в упрощенном порядке примут в вузы

Военнослужащим, участвующим в боевых действиях в зоне спецоперации, упростили условия поступления в российские высшие учебные заведения, сообщает V102.RU со ссылкой на «Известия».

В частности, порог по возрасту для поступающих в учебные заведения бойцов СВО увеличен с 27 до 30 лет. Также в этом году квоту по числу ветеранов в вузах увеличили до 10% от общего количества претендующих на обучение. Помимо этого, для всех категорий продлят срок подачи документов с 1 мая до 20 июня.

Уточняется, что подобные меры помогут построить карьеру в армии наиболее подготовленным и мотивированным курсантам. Ко всему прочему те, кого отметят госнаградами в ходе боевых действий, получат дополнительно 10 баллов к вступительному рейтингу.

Дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО. Военная служба будет существенным преимущественным у поступающего при всех прочих равных условиях.

Напомним, президент Владимир Путин назвал приоритетными соцгарантии для участников спецоперации на Украине. Глава государства на форуме ветеранов «Вместе победим» отметил, что прежде всего это должно затронуть вопросы трудоустройства и самореализации воинов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»