



27 мая в Ворошиловском районе Волгограда произошло возгорание в строящейся высотке на территории жилого комплекса Urbn. По информации МЧС России, первые сообщения о задымлении поступили в полдень. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты.







- Сообщение поступило в 12:15. В строящемся многоквартирном доме происходило горение фасада. В 12:30 возгорание было локализовано, а в 12:40 полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





По предварительной информации, пламенем были объяты порядка 250 кв. метров. К ликвидации возгорания привлекались 5 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарно-испытательной лаборатории, которые должны установить причины пожара.

Отметим, как сообщил редакции генеральный директор компании-застройщика «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов, возгорание произошло на первом этаже высотки, носило локальный характер и никак не скажется на сроках ввода здания в эксплуатацию.