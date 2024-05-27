Горящий фасад строящейся высотки в Волгограде сняли с высоты

В Волгограде сегодня загорелся фасад в строящейся высотке ЖК URBN в Ворошиловском районе. Окутавший стройплощадку черный дым сняли с высоты.







По данным ГУ МЧС России по региону, открытое горение ликвидировано в 12:40 на площади 250 кв.м.

- Сообщение поступило в 12:15. В строящемся многоквартирном доме происходило горение фасада. В 12: 30 локализация. В 12:40 ликвидация. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

С места происшествия корреспондент V102.RU сообщает, что горела обшивка высотного здания, которое строится. Пожарные еще тушат некоторые обвалившиеся куски.





- Здание, где произошло задымление, не введено в эксплуатацию. Там как раз идут строительные работы. Ничего серьёзного не произошло. По большей части было лишь обильное задымление. Из-за возгорания на первом этаже оказался частично повреждён фасад. Причину мы сейчас уточняем. Рассчитываем, что происшествие никак не скажется на сроках сдачи объекта, - рассказал информагентству генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.





Фото, видео V102.RU