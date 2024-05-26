



Волгоградский «Ротор» сегодня, 26 мая, на выезде проиграл песчанокопской «Чайке» в матче 16-го тура Второй лиги группы «Золото» со счетом 1:3 и практически лишился шансов на повышение в классе по итогам нынешнего сезона, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 26 мая, на выезде проиграл песчанокопской «Чайке» в матче 16-го тура Второй лиги группы «Золото» со счетом 1:3 и практически лишился шансов на повышение в классе по итогам нынешнего сезона, сообщает V102.RU.

Тренерский штаб сине-голубых в перерыве сделал двойную замену в попытке изменить ситуацию. Вместо Ярослава Крашевского и Ильи Сафронова на поле появились Глеб Шильников и Дмитрий Прищепа. Увы, перестановки не помогли. На 57-й минуте Иван Пяткин срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол. После этого футболисты «Ротора», как и их болельщики, выглядели поникшими. Почти ничего не получалось у команды. Но при этом гости нашли силы на гол престижа. Глеб Шильников, оставшись без опеки, расстрелял ворота соперников с близкого расстояния и сократил отставание. Однако на большее в сегодняшнем матче «Ротор» уже не хватило. «Чайка» довела дело до итогового выигрыша со счетом 3:1 и оторвалась от волгоградского клуба уже на четыре очка, имея встречу в запасе. Тренерский штаб сине-голубых в перерыве сделал двойную замену в попытке изменить ситуацию. Вместо Ярослава Крашевского и Ильи Сафронова на поле появились Глеб Шильников и Дмитрий Прищепа. Увы, перестановки не помогли. На 57-й минуте Иван Пяткин срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол. После этого футболисты «Ротора», как и их болельщики, выглядели поникшими. Почти ничего не получалось у команды. Но при этом гости нашли силы на гол престижа. Глеб Шильников, оставшись без опеки, расстрелял ворота соперников с близкого расстояния и сократил отставание. Однако на большее в сегодняшнем матче «Ротор» уже не хватило. «Чайка» довела дело до итогового выигрыша со счетом 3:1 и оторвалась от волгоградского клуба уже на четыре очка, имея встречу в запасе.

Теперь турнирные перспективы «Ротора» выглядят совсем печальными. От идущего вторым «Новосибирска» команда отстает уже на пять баллов. Как раз именно с этим коллективом сине-голубые встретятся в предпоследнем туре на Волгоград Арене 3 июня. Теперь «Ротору» стоит думать не о выходе в Первую лигу, а о сохранении места в «Золоте» по итогам сезона. Для этого нужно попасть в первую шестерку. А летом в очередной раз, скорее всего, болельщиков будет ожидать очередная перестройка состава в связи с нерешенной задачей. Но у болельщиков с каждым годом остается все меньше поводов для оптимизма. Теперь турнирные перспективы «Ротора» выглядят совсем печальными. От идущего вторым «Новосибирска» команда отстает уже на пять баллов. Как раз именно с этим коллективом сине-голубые встретятся в предпоследнем туре на Волгоград Арене 3 июня. Теперь «Ротору» стоит думать не о выходе в Первую лигу, а о сохранении места в «Золоте» по итогам сезона. Для этого нужно попасть в первую шестерку. А летом в очередной раз, скорее всего, болельщиков будет ожидать очередная перестройка состава в связи с нерешенной задачей. Но у болельщиков с каждым годом остается все меньше поводов для оптимизма.

К слову, после окончания матча приехавшие поддержать родную команду фанаты в общении с футболистами не стеснялись в выражениях и эмоционально высказали им все, что о них думают. А один из футболистов едва не получил удар от разъяренных болельщиков. Бурно обмениваются тяжелыми впечатлениями о матче и те, кто следил за игрой онлайн. Некоторые даже призывают бойкотировать последний в этом сезоне домашний матч сине-голубых. И их в какой-то степени можно понять.

К слову, после окончания матча приехавшие поддержать родную команду фанаты в общении с футболистами не стеснялись в выражениях и эмоционально высказали им все, что о них думают. А один из футболистов едва не получил удар от разъяренных болельщиков. Бурно обмениваются тяжелыми впечатлениями о матче и те, кто следил за игрой онлайн. Некоторые даже призывают бойкотировать последний в этом сезоне домашний матч сине-голубых. И их в какой-то степени можно понять.

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Сине-голубым после неудачной серии надо было побеждать, чтобы улучшить непростую турнирную ситуацию. Но все пошло не по плану уже на старте встречи. На 10-й минуте экс-игрок «Ротора» Олег Николаев совершил прострел, который замкнул форвард хозяев Павел Долгов и вывел свою команду вперед. Подопечные Олега Сергеева пытались отыграться, но все безуспешно. Футболистам не хватало свежести и легкости в ногах после третьего поединка на выезде подряд за неделю. Вдобавок ко всем несчастьям в первом тайме травмировался один из лидеров волгоградцев Рамазан Гаджимурадов. Ему пришлось покинуть поле досрочно, а на замену вышел Даниил Арсентьев. За несколько минут до перерыва «Чайка» удвоила преимущество. Александр Хохлачев на линии штрафной прошел оборону и нанес точный удар в угол, с которым не справился голкипер Никита Чагров. Первый тайм так и завершился со счетом 2:0 в пользу подшефных Дмитрия Пятибратова.