Фото СК «Ротор» VK.com
Спорт 26.05.2024 21:03
0
26.05.2024 21:03
Фото СК «Ротор» VK.com
Волгоградский «Ротор» сегодня, 26 мая, на выезде проиграл песчанокопской «Чайке» в матче 16-го тура Второй лиги группы «Золото» со счетом 1:3 и практически лишился шансов на повышение в классе по итогам нынешнего сезона, сообщает V102.RU.Сине-голубым после неудачной серии надо было побеждать, чтобы улучшить непростую турнирную ситуацию. Но все пошло не по плану уже на старте встречи. На 10-й минуте экс-игрок «Ротора» Олег Николаев совершил прострел, который замкнул форвард хозяев Павел Долгов и вывел свою команду вперед. Подопечные Олега Сергеева пытались отыграться, но все безуспешно. Футболистам не хватало свежести и легкости в ногах после третьего поединка на выезде подряд за неделю. Вдобавок ко всем несчастьям в первом тайме травмировался один из лидеров волгоградцев Рамазан Гаджимурадов. Ему пришлось покинуть поле досрочно, а на замену вышел Даниил Арсентьев. За несколько минут до перерыва «Чайка» удвоила преимущество. Александр Хохлачев на линии штрафной прошел оборону и нанес точный удар в угол, с которым не справился голкипер Никита Чагров. Первый тайм так и завершился со счетом 2:0 в пользу подшефных Дмитрия Пятибратова.
Тренерский штаб сине-голубых в перерыве сделал двойную замену в попытке изменить ситуацию. Вместо Ярослава Крашевского и Ильи Сафронова на поле появились Глеб Шильников и Дмитрий Прищепа. Увы, перестановки не помогли. На 57-й минуте Иван Пяткин срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол. После этого футболисты «Ротора», как и их болельщики, выглядели поникшими. Почти ничего не получалось у команды. Но при этом гости нашли силы на гол престижа. Глеб Шильников, оставшись без опеки, расстрелял ворота соперников с близкого расстояния и сократил отставание. Однако на большее в сегодняшнем матче «Ротор» уже не хватило. «Чайка» довела дело до итогового выигрыша со счетом 3:1 и оторвалась от волгоградского клуба уже на четыре очка, имея встречу в запасе.
Теперь турнирные перспективы «Ротора» выглядят совсем печальными. От идущего вторым «Новосибирска» команда отстает уже на пять баллов. Как раз именно с этим коллективом сине-голубые встретятся в предпоследнем туре на Волгоград Арене 3 июня. Теперь «Ротору» стоит думать не о выходе в Первую лигу, а о сохранении места в «Золоте» по итогам сезона. Для этого нужно попасть в первую шестерку. А летом в очередной раз, скорее всего, болельщиков будет ожидать очередная перестройка состава в связи с нерешенной задачей. Но у болельщиков с каждым годом остается все меньше поводов для оптимизма.
К слову, после окончания матча приехавшие поддержать родную команду фанаты в общении с футболистами не стеснялись в выражениях и эмоционально высказали им все, что о них думают. А один из футболистов едва не получил удар от разъяренных болельщиков. Бурно обмениваются тяжелыми впечатлениями о матче и те, кто следил за игрой онлайн. Некоторые даже призывают бойкотировать последний в этом сезоне домашний матч сине-голубых. И их в какой-то степени можно понять.Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Ротор» VK.com
Открыли пляжный сезон: российские волейболисты разыграли медали на песочных кортах «Динамо» в Волгограде26.05.2024 22:59
Спорт 26.05.2024 22:59
«Он был настоящим мужиком»: в бассейне Волгограда прошел Матч звезд памяти Валерия Пригоды26.05.2024 13:24
Спорт 26.05.2024 13:24
«Ротор» 26 мая сыграет на выезде с «Чайкой»25.05.2024 21:46
Спорт 25.05.2024 21:46
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережье25.05.2024 15:52
Спорт 25.05.2024 15:52
Матч звезд пройдет в бассейне Волгограда в память Валерия Пригоды25.05.2024 07:17
Спорт 25.05.2024 07:17
Красота на песке: на «Динамо» в Волгограде стартовал российский турнир по пляжному волейболу24.05.2024 15:29
Спорт 24.05.2024 15:29
«Динамо-Синара» завершило российский чемпионат на 8-м месте23.05.2024 21:57
Спорт 23.05.2024 21:57
Руководителей «Динамо-Синары» отметили наградами Минспорта23.05.2024 09:03
Спорт 23.05.2024 09:03
Первая лига, прощай? «Ротор» на выезде проиграл «Челябинску» на последней минуте22.05.2024 20:07
Спорт 22.05.2024 20:07
«Ротор» на выезде проведет перенесенный матч с «Челябинском»22.05.2024 09:05
Спорт 22.05.2024 09:05
В Волгограде на стадионе «Динамо» стартует этап чемпионата по пляжному волейболу21.05.2024 17:05
Спорт 21.05.2024 17:05
Резервистки «Динамо-Синары» завоевали бронзу Высшей лиги20.05.2024 07:44
Спорт 20.05.2024 07:44
Главный тренер «Ротора» прокомментировал провальный матч с «Родиной-2»19.05.2024 21:04
Спорт 19.05.2024 21:04
Встали не с той ноги? «Ротор» на выезде проиграл «Родине-2» со счетом 2:019.05.2024 18:02
Спорт 19.05.2024 18:02
98-летний фронтовик Александр Медков финишировал в волгоградском марафоне19.05.2024 10:40
Спорт 19.05.2024 10:40