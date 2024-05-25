Происшествия

В Котово прорвался строящийся за 700 млн рублей водопровод

Происшествия 25.05.2024 11:59
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25.05.2024 11:59


Жители Котово Волгоградской области  сегодня, 25 мая, вновь остались без воды. На очередное исчезновение ресурса в кранах котовчане стали жаловаться еще с самого раннего утра, передает V102.RU. Позднее на едином портале ЖКХ Котово и Котовского района появилась информация о порыве на водоводе Филино-Котово. В настоящее время идут работы по устранению утечки, однако срок их окончания неизвестен.
Напомним, на решение катастрофической проблемы с водоснабжением Котово из резервного фонда губернатора было выделено 632 миллиона рублей. 12-километровый отрезок водопровода должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Однако до сих пор работы здесь не закончены. При этом власти района уже давно перестали сообщать горожанам информацию о ходе строительства. А глава района Сергей Чумаков уволился по собственному желанию.
Между тем, побывавшие на месте строительства водопровода местные жители констатируют, что там трудится всего несколько человек. И, судя по картинам, до окончания работ еще очень далеко.


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