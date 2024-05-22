Бастрыкина тронула история волгоградки из сгоревшего общежития

Глава СК РФ откликнулся на обращение волгоградки, которая проживает в общежитии на ул. Саушинская, 30 в Красноармейском районе, хотя жить там практически уже невозможно. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате ведомства, женщина пожаловалась, что чиновники, по сути, бросили людей на произвол судьбы после пожара, который произошел здесь в апреле этого года, когда выгорела большая часть коридора на первом этаже и лестница. Однако никакой помощи людям оказано не было и последствия пожара людям пришлось устранять самим.
При том, что здание 1963 года постройки год назад было признано аварийным. Но до сих пор благоустроенные жилые помещения обитателям ветхого здания так и не предоставили.
По словам жильцов, в общежитии возгорания происходят периодически. В том числе – и из-за прогнившей проводки, что несет угрозу для проживающих здесь семей, в том числе с детьми. Однако компетентные органы игнорируют жалобы волгоградцев.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU
, пожар на Саушинской, 30 произошел 26 апреля из-за короткого замыкания. К счастью, большинство жильцов днем были на работе, остальные успели покинуть свои комнаты, поэтому обошлось без жертв. Люди, и без этого вынужденные терпеть отсутствие комфорта в аварийном здание, на долгое время остались без электричества и газа.
Теперь судьбой брошенных на произвол судьбы жильцов займутся следователи. А Александр Бастрыкин проконтролирует, чем закончится проверка по обращению волгоградки.