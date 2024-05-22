Бастрыкина тронула история волгоградки из сгоревшего общежития

Глава СК РФ откликнулся на обращение волгоградки, которая проживает в общежитии на ул. Саушинская, 30 в Красноармейском районе, хотя жить там практически уже невозможно. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате ведомства, женщина пожаловалась, что чиновники, по сути, бросили людей на произвол судьбы после пожара, который произошел здесь в апреле этого года, когда выгорела большая часть коридора на первом этаже и лестница. Однако никакой помощи людям оказано не было и последствия пожара людям пришлось устранять самим.