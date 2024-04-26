Общество

Выгорел весь первый этаж: в Волгограде вновь вспыхнуло аварийное общежитие на ул. Саушинской

Общество 26.04.2024 20:55
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26.04.2024 20:55


26 апреля в Красноармейском районе произошел очередной пожар в злополучном общежитии по адресу ул. Саушинская, 30. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем были охвачены общедомовые помещения на первом этаже здания.



– Сегодня в 13:05 поступило сообщение о пожаре в доме 30 на ул. Саушинской Красноармейского района Волгограда. Горели обшивка стен и деревянные оконные рамы на площади порядка 60 кв. метров. Пожар потушен в 13:35. Погибших и пострадавших нет, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание. Жертв лишь чудом удалось избежать благодаря тому, что ЧП произошло в разгар рабочего дня и многих не было дома. Тех же, кто находился в комнатах, своевременно предупредили соседи.


– Когда загорелся коридор на первом этаже, я была на работе. После звонка знакомых постаралась как можно быстрее вернуться домой, но здесь уже вовсю полыхало, — рассказала жительница общежития Ирина Житникова.

После того как пожар потушили, волгоградцам разрешили зайти внутрь здания, где они увидели удручающую картину.



– Первый этаж, по сути, полностью уничтожен. Всюду висят сгоревшие провода и горы обвалившейся штукатурки. Досталось не только холлу здания, но и прилегающим лестничным площадкам. Я хоть и живу на третьем этаже, куда пламя не успело добраться, но не знаю, что мне сейчас делать. У меня маленький ребёнок. Света в доме нет, газ у нас отрезали. Повсюду невыносимая вонь, гарь и копоть. Как в таких условиях можно проживать? — задается вопросом женщина.

Удивительно, но, несмотря на серьезный масштаб происшествия, помочь жильцам оказалось некому. По словам собственников и нанимателей комнат, после ЧП ни районные, ни городские власти не провели осмотр общежития и не пообщались с жильцами. Редакция направила запрос в пресс-службу мэрии с просьбой оперативно прокомментировать случившееся, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

Напомним, весной 2023 года общежитие было признано непригодным для проживания. Собственников поставили в очередь на расселение, однако неизвестно, все ли из них дождутся переезда в новые квартиры, учитывая регулярно происходящие в многоквартирном доме ЧП. Ранее, в 2022 году, в здании также произошел пожар, после которого первый этаж затопил кипяток.

Фото и видео: Ирина Житникова

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