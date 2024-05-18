Ватерполисты «Спартака» стали бронзовыми призерами Кубка России

Напомним, в недавно завершившимся розыгрыше Суперлиги спартаковцы дошли до финала, где уступили казанскому «КОС-Синтезу» и стали серебряными призерами чемпионата. Поэтому шанс завершить сезон хоть с одним из двух главных российских титулов предоставился подопечным Владимира Карабутова в баталиях в бассейне столицы Татарстана.
В четвертьфинале красно-белые встретились со столичным клубом МКСШОР «Восток». Несмотря на статус фаворитов у волгоградцев в этом матче, начало поединка осталось за московским коллективом. Адель Гиниятов дважды поразил ворота спартаковцев, которые защищал Дмитрий Трусов. На последней минуте стартовой четверти Владимир Нежинский в большинстве сократил отставание, но точное попадание Александра Миронова сделало счет 3:1 в пользу «Востока» к перерыву. Однако после небольшого отдыха красно-белые пришли в себя и достаточно быстро во втором периоде отыгрались — отличились Михаил Рудай и Василий Еськов, реализовавший численное преимущество. Затем в середине восьмиминутки Рудай вывел «Спартак» вперед. После первой половины поединка красно-белые лидировали — 6:5.
В двух оставшихся периодах подопечные Карабутова взяли инициативу в свои руки и забросили десять мячей, тогда как столичные ватерполисты отметились лишь пятью результативными бросками. «Спартак» довел дело до итоговой победы со счетом 16 :10 и вышел в полуфинал, где ему противостоял казанский «КОС-Синтез».
И снова красно-белые в начале встречи дважды пропустили от своих недавних обидчиков по финалу Суперлиги. Арслан Закиров переиграл Дмитрия Трусова при исполнении пенальти, а меньше чем через минуту Адель Латыпов удвоил преимущество с игры. На третьей минуте Сергей Буланаев отыграл один гол, но по итогам первой восьмиминутки казанцы лидировали в счете 4:2.
Вторая четверть осталась уже за серебряными призерами Суперлиги. Михаил Рудай, Василий Еськов, Владимир Нежинский и Тимур Шайхутдинов забросили, а в составе «Синтеза» единственный гол на этом отрезке оказался на счету Артема Одинцова. К сожалению для болельщиков «Спартака», после большого перерыва их любимая команда не смогла провести остаток игры на таком же высоком уровне, при этом коллектив из Татарстана, наоборот, добавил в атаке и прибавил в оборонительных действиях. В итоге «КОС-Синтез» победил со счетом 15:9 и вышел в финал, а красно-белые отправились сражаться за бронзу с питерской «Балтикой».
В матче за третье место счет открыл Сергей Буланаев. Макар Сальников вскоре сравнял, но Владимир Нежинский и Роман Усов отличились на исходе стартовой четверти. Второй период балтийцы провели практически идеально, отметившись пятью заброшенными мячами. За волгоградцев единственный раз забил Усов.
В следующей восьмиминутке команды по два раза поразили ворота друг друга и все решилось в последней четверти. За две минуты дубль оформил Константин Киселев, а Усов успешно завершил контратаку и еще через минуту он же довел преимущество своего коллектива до двух очков. Алексей Французов сократил разрыв, но затем Шайхутдинов и Усов забросили по одному мячу и обеспечили волгоградским спортсменам выигрышный результат.
«Спартак» одержал итоговую викторию — 12:10 и забрал заслуженные бронзовые награды к себе в коллекцию. Победу в соревнованиях одержал «КОС-Синтез», в финале переигравший астраханское «Динамо-СШОР» со счетом 17:13. Голкипер волгоградцев Дмитрий Трусов был признан лучшим вратарем турнира.
Таким образом, красно-белые в этом сезоне остались без чемпионства и без победы в Кубке России. Амбициозному и титулованному волгоградскому клубу придется в межсезонье провести работу над ошибками, чтобы в следующем розыгрыше Суперлиги и Кубка страны выступить более успешно и пополнить свою большую коллекцию трофеев.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Синтез» VK.com