Ватерполисты «Спартака» стали бронзовыми призерами Кубка России





Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали бронзовые медали на прошедшем Кубке России в Казани. Красно-белые выступали на соревнованиях в статусе действующих обладателей трофея, но сложили с себя чемпионские полномочия, сообщает V102.RU.

Напомним, в недавно завершившимся розыгрыше Суперлиги спартаковцы дошли до финала, где уступили казанскому «КОС-Синтезу» и стали серебряными призерами чемпионата. Поэтому шанс завершить сезон хоть с одним из двух главных российских титулов предоставился подопечным Владимира Карабутова в баталиях в бассейне столицы Татарстана.В четвертьфинале красно-белые встретились со столичным клубом МКСШОР «Восток». Несмотря на статус фаворитов у волгоградцев в этом матче, начало поединка осталось за московским коллективом. Адель Гиниятов дважды поразил ворота спартаковцев, которые защищал Дмитрий Трусов. На последней минуте стартовой четверти Владимир Нежинский в большинстве сократил отставание, но точное попадание Александра Миронова сделало счет 3:1 в пользу «Востока» к перерыву. Однако после небольшого отдыха красно-белые пришли в себя и достаточно быстро во втором периоде отыгрались — отличились Михаил Рудай и Василий Еськов, реализовавший численное преимущество. Затем в середине восьмиминутки Рудай вывел «Спартак» вперед. После первой половины поединка красно-белые лидировали — 6:5.В двух оставшихся периодах подопечные Карабутова взяли инициативу в свои руки и забросили десять мячей, тогда как столичные ватерполисты отметились лишь пятью результативными бросками. «Спартак» довел дело до итоговой победы со счетом 16 :10 и вышел в полуфинал, где ему противостоял казанский «КОС-Синтез».И снова красно-белые в начале встречи дважды пропустили от своих недавних обидчиков по финалу Суперлиги. Арслан Закиров переиграл Дмитрия Трусова при исполнении пенальти, а меньше чем через минуту Адель Латыпов удвоил преимущество с игры. На третьей минуте Сергей Буланаев отыграл один гол, но по итогам первой восьмиминутки казанцы лидировали в счете 4:2.Вторая четверть осталась уже за серебряными призерами Суперлиги. Михаил Рудай, Василий Еськов, Владимир Нежинский и Тимур Шайхутдинов забросили, а в составе «Синтеза» единственный гол на этом отрезке оказался на счету Артема Одинцова. К сожалению для болельщиков «Спартака», после большого перерыва их любимая команда не смогла провести остаток игры на таком же высоком уровне, при этом коллектив из Татарстана, наоборот, добавил в атаке и прибавил в оборонительных действиях. В итоге «КОС-Синтез» победил со счетом 15:9 и вышел в финал, а красно-белые отправились сражаться за бронзу с питерской «Балтикой».В матче за третье место счет открыл Сергей Буланаев. Макар Сальников вскоре сравнял, но Владимир Нежинский и Роман Усов отличились на исходе стартовой четверти. Второй период балтийцы провели практически идеально, отметившись пятью заброшенными мячами. За волгоградцев единственный раз забил Усов.В следующей восьмиминутке команды по два раза поразили ворота друг друга и все решилось в последней четверти. За две минуты дубль оформил Константин Киселев, а Усов успешно завершил контратаку и еще через минуту он же довел преимущество своего коллектива до двух очков. Алексей Французов сократил разрыв, но затем Шайхутдинов и Усов забросили по одному мячу и обеспечили волгоградским спортсменам выигрышный результат.«Спартак» одержал итоговую викторию — 12:10 и забрал заслуженные бронзовые награды к себе в коллекцию. Победу в соревнованиях одержал «КОС-Синтез», в финале переигравший астраханское «Динамо-СШОР» со счетом 17:13. Голкипер волгоградцев Дмитрий Трусов был признан лучшим вратарем турнира.Таким образом, красно-белые в этом сезоне остались без чемпионства и без победы в Кубке России. Амбициозному и титулованному волгоградскому клубу придется в межсезонье провести работу над ошибками, чтобы в следующем розыгрыше Суперлиги и Кубка страны выступить более успешно и пополнить свою большую коллекцию трофеев.