Расследования

Осужденному наркосбытчику после выстрела в волгоградского оперативника выставили крупный счёт

Расследования 18.05.2024 07:46
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18.05.2024 07:46


Фроловский городской суд Волгоградской области постановил взыскать с осужденного еще в 2015 году Михина в порядке регресса денежную компенсацию сотруднику полиции, которому 11 лет назад он выстрелил в голову из ружья при задержании.

Как сообщили V102.RU в суде, гражданский иск к Михину, который был осужден на 18 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков и стрельбу в оперативника УФСКН по региону, подало ГУ МВД России по Волгоградской области.

Правоохранительное ведомство просило суд взыскать 218 815 рублей в порядке регресса с Михина, как с виновного лица, причинившего вред здоровью сотруднику полиции. Иск был удовлетворен.

Согласно материалам дела, осенью 2013 года Михин собрал дикорастущую коноплю, высушил и приготовил наркотик к продаже, для чего привлек сообщника. При попытке сбыта в декабре 2013 года обоих задержали, но организатор преступления, как ранее сообщалось, применил оружие. Он выстрелил из ружья в голову сотруднику полиции. Оперативник выжил, но из-за огнестрельных ранений лица он частично лишился зрения в связи с контузией тяжелой степени обоих глаз. Полицейскому в связи с полученной травмой была установлена II группа инвалидности в редакции «военная травма». Из-за этого он был уволен со службы и ему выплачивается ежемесячная денежная компенсация.

Сумму, которое ГУ МВД России по региону взыскивает с Михина, уволенному из-за травмы полицейскому была выплачена в период с 25 мая 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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